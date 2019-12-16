Іванка Трамп відвідала Катар: три ефектні образи знаменитої модниці

Радниця американського президента Іванка Трамп здійснила анонсовану міжнародну поїздку. Цього разу представниця Білого дому відвідала столицю Катару – Доху. Звідти знаменита модниця вже встигла опублікувати серію знімків, які підкорили мережу.

Як відомо, Іванка Трамп – одна з політиків, яка ретельно підбирає вбрання для кожного свого виходу. Тому міжнародна поїздка до Катару стала для неї можливістю продемонструвати трендові новинки свого гардеробу. Знаменита американка мала кілька запланованих офіційних подій, на кожній з яких показала бездоганні образи. Журналісти LifeStyle 24 підібрали три вбрання, які з легкістю можна назвати трендами цього сезону.

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Штанний костюм

Однією з головних подій у Катарі стало засідання політиків у рамках Doha Forum-2019. Іванка Трамп була запрошеною гостею заходу та представила інноваційні ідеї Білого дому.

На офіційному заході знаменита американка засвітила діловий стиль. Іванка Трамп обрала штанний костюм з рожево-чорним піджаком. Чорна сорочка та взуття на підборах завершили look політика.

Костюм і кейп

Не пропустила Іванка Трамп і нагоди більше пізнати культуру Катару. Американка взяла участь у запланованій екскурсії музеєм, де зустрілась із президентом Сальвадором Найібом Букелом та його дружиною Габріелою. Для особливого виходу Іванка Трамп підібрала ніжно-блакитний костюм, який складався зі штанів та піджака. Образ вона доповнила кейпом, розшитим золотою ниткою і бісером, як у східній культурі. Таким чином донька Дональда Трампа не тільки продемонструвала тренди у фешн-індустрії, але й повагу до культури Катару.

Пальто кольору кемел

На завершення міжнародної поїздки Іванка Трамп вирішила відвідати американців, які служать на повітряній базі в Катарі. Політик прийшла до військових у стильному пальті модного кольору кемел. Вона не побоялась показати монохромний образ, підібравши взуття такого ж кольору. Яскравим акцентом стали червоні вставки тканини, які виднілись на гольфі та пальті Іванки Трамп. Виглядала політик неперевершено, що відзначили всі її прихильники у мережі.