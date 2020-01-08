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Іванка Трамп виступила на торговій виставці у Лас-Вегасі: що одягнула модниця

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Іванка Трамп у Лас-Вегасі / www.gettyimages.com

Радниця президента США та його донька Іванка Трамп вкотре представила його ініціативу на офіційному заході. Політик взяла участь у щорічній торговій виставці у Лас-Вегас, де покрасувалась у трендовому костюмі.

Виставка Consumer Electronics Show (CES) відбулась 7 січня у Лас-Вегасі. Саме там науковці і представники великих корпорацій презентували останні інновації в побутовій електроніці. На заході була присутня й Іванка Трамп, яка розповіла про політику Білого дому щодо працевлаштування студентів на перспективні посади. 

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"Ми повинні переосмислити освіту в цій країні. Технологічні інновації створюють мільйони робочих місць, тому ми повинні гарантувати, що американці будь-якого віку матимуть навички і готові заповнити ці вакансії. Розставимо пріоритет у практичному навчанні та розширимо шляхи кар’єрного росту, доступні для всіх студентів та працівників. Це – мета нашої програми Pledgeto Americas Workers", – зазначила Іванка Трамп. 

Стильний образ Іванки Трамп
Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

Для цієї важливої події політик обрала темно-синій штанний костюм у смужку з широкими білими лацканами і ґудзиками. Вбрання Іванка Трамп доповнила туфлями-човниками, які завершили ефектний look американської модниці.

Цікаво, що на торговій виставці радниця президента засвітила оновлений імідж. Іванка Трамп, яка в останні місяці 2019 року коротко підстриглась, тепер красувалась із довшим волоссям.

Іванка Трамп виступила у Лас-Вегасі
Іванка Трамп виступила у Лас-Вегасі / Instagram / @ivankatrump

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини США LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
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