Іванка Трамп вийшла на публіку в розкішній сукні-кейп: елегантні фото

38-річна білявка продовжує здійснювати офіційні виходи і зачаровувати своїх фанатів ніжними та водночас стриманими образами. Так, днями Іванка Трамп відправилася в західну Африку, де відвідала ряд запланованих заходів. На одному з них донька президента США з'явилася у нестандартній сукні ніжного відтінку.

Днями в мережі з'явилися фото 38-річної Іванки Трамп, які були зроблені під час її прибуття в місто Абіджан, що в західній Африці. Для гарячої країни американська модниця обрала яскравий костюм. А от для офіційних виходів, які вона здійснює під час візиту, Іванка все-таки вирішила віддати перевагу стриманим кольорам.

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Так, на зустрічі з прем'єр-міністром країни Кот-д'Івуар, що в західній Африці, донька президента США одягнула елегантну сукню. Вибір Іванки Трамп припав на світло-рожевий відтінок, що свідчить про її обізнаність у модних трендах, адже кольором 2019 року визнано живий корал, який є дуже подібним до забарвлення її сукні.

Плаття з акцентом на талії, що підкреслило її стрункість, додало вишуканості Іванці Трамп. Варто відзначити цікаву особливість її вбрання – на плечах сукні замість звичного рукава були дошиті довгі плісировані смужки, що простягалися до кистей рук, таким чином утворюючи ще один тренд сезону – кейп. Образ білявки доповнили білі туфлі-човники з пряжкою з каміння.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka