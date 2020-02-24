Іванка Трамп вразила яскравим виходом у бюджетній сукні: фото

Разом з Дональдом Трампом, першою леді США та чоловіком Джаредом Кушнером радниця президента прилетіла до Індії з офіційним візитом. Для відповідального виходу Іванка обрала бюджетну сукню, зробивши ставку на легкість та яскравість.

Іванка Трамп рідко залишається поза увагою папараці, сміливо складаючи конкуренцію Меланії Трамп. Черговий спільний вихід родини американського президента доводить, що його донька та дружина володіють неабияким відчуттям стилю та вкотре вражають міжнародну фешн-індустрію.

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Для появи в Індії Іванка обрала сукню зі свого гардеробу, у якій вже з'являлася публічно під час туру Південною Америкою у вересні минулоріч. Так, перед сотнями жителів міста Ахмедабад вона постала у повітряному вбранні блакитного кольору з яскравим квітковим принтом та зав'язкою на шиї від американської марки Proenza Schouler. Вартість такої сукні контрастних відтінків довжини міді становить майже 900 доларів – понад 22 тисячі гривень, що є досить бюджетним вибором для бізнес-леді.

Свій ніжний аутфіт Іванка Трамп доповнила легким макіяжем та звичною укладкою. Не менш ефектно виглядали прикраси, якими донька президента доповнила look – масивні сережки зі смарагдовим коштовним камінням. Завершили образ туфлі-човники червоного кольору.



Іванка Трамп з офіційним візитом в Індії / Instagram / @first_daughter_ivanka



Іванка Трамп з офіційним візитом в Індії / Instagram / @first_daughter_ivanka



Іванка Трамп з офіційним візитом в Індії / Instagram / @Instagram / @always.ivanka