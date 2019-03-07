Іванка Трамп зачарувала ніжним образом на офіційній зустрічі

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Донька Дональда Трампа Іванка прийшла разом з ним на офіційну зустріч в Білому домі. Для важливого засідання 37-річна американка одягнула класичний костюм ніжно-рожевого відтінку.

Напередодні Іванка Трамп випадково обмовилася як їй важко бути донькою президента США, а вже після цього разом з батьком відвідала офіційний захід. 37-річна бізнесвумен вкотре продемонструвала фанатам свій бездоганний смак, адже їй вдалося одягнути ділове вбрання, підкресливши свою жіночність.

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На засіданні в Білому домі Іванка Трамп з'явилася в пудровому брючному костюмі. Розбавити класичний стиль американській блондинці вдалося за допомогою бордового поясу, який також підкреслив її струнку талію. Образ завершили туфлі-човники на високих підборах в тон до аксесуара.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrumppix

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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