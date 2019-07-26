Іванка Трамп засвітила нову зачіску на офіційному заході: фото

Донька чинного президента США та його радник Іванка Трамп продовжує підкорювати світ своїми приголомшливими образами. Так, днями політик взяла участь в офіційній зустрічі, де показала оновлений імідж.

Здебільшого Іванка Трамп відмовляється від зачісок та надає перевагу ідеальній укладці волосся. Тому представники ЗМІ, зокрема, журналісти LifeStyle 24, звернули увагу на нову стрижку знаменитої американки.

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На кадрах, які фотографи зробили під час офіційної зустрічі високопосадовців, видно, що чарівна Іванка Трамп обрала подовжене каре. Свій оновлений імідж вона доповнила улюбленим макіяжем smokey eyes.

А от щодо вбрання, то тут Іванці Трамп не вдалось здивувати громадськість. На зустріч у Білому домі вона прийшла у світлому костюмі зі сріблястим орнаментом від бренду Brock Collection, вартість якого перевищу 2,5 тисячі доларів. Комплект складався з приталеної спідниці та піджака з баскою. До вбрання Іванка Трамп підібрала туфлі-човники, повторивши свій образ з поїздки в Африку.



Іванка Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп змінила імідж / Instagram / @ivankatrump



Новий стиль Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

До відвідин перукарні Іванка Трамп красувалась перед камерами зі значно довшим волоссям, що помітно на її фото з політичного шоу.



Іванка Трамп на шоу / Instagram / @ivankatrump