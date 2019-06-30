Іванка Трамп засвітила розкішні сукні на саміті G20: фото

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Представниця Білого дому Іванка Трамп завжди вражає громадськість та журналістів ефектними вбраннями. Та днями вона перевершила всі сподівання експертів, засвітивши ідеальні та жіночні образи на саміті G20.

Як відомо, 37-річна Іванка Трамп залюбки бере участь в офіційних заходах. Вона з легкістю представляє Білий дім, демонструючи обізнаність у політичних та соціальних питаннях. Відтак участь Іванки Трамп у саміті G20 не став несподіванкою. Політик супроводжувала свого батька та була його радником на всіх зустрічах зі світовими лідерами. 

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Однак бути непомітною на події Іванці Трамп не вдалось, адже знаменита американка обрала для саміту розкішні вбрання, які приголомшили всіх учасників G20. 

В останній день перебування в Японії політик засвітилась у шовковій сукні кольору сакури. Вбрання від популярного бренду Valentino мало квітковий принт та широкі рукави, які зробили образ Іванки Трамп дуже ніжним та скромним. Талію вона підкреслила білим ремнем, а до вбрання підібрала взуття на підборах. 

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Та офіційним візитом до Японії Іванка Трамп не обмежилась. Американка вирушила до Південної Кореї, де постала у приголомшливому вбранні блакитного кольору з нової колекції бренду Safiyaa. Міді-сукня мала незвичну зону декольте, яку Іванка Трамп доповнила брошкою та прикрасами із бірюзовим камінням. Улюблені туфлі-човники Manolo Blahnik завершили look знаменитості. 

Відомо, що Іванка Трамп вже встигла зустрітись із президентом Південної Кореї та побувати на виступі гурту ЕХО. Під час свого візиту президент США та його радник обговорять важливий процес денуклеаризації Північної Кореї.


Приголомшливий образ Іванки Трамп / Getty Images

Офіційний візит Іванки Трамп до Південної Кореї
Офіційний візит Іванки Трамп до Південної Кореї / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп G20
Джерело: LifeStyle 24
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