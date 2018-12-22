Іванка Трамп засвітила стильне вбрання на зустрічі з сенатором: фото

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Іванка Трамп у Вашингтоні
Іванка Трамп у Вашингтоні / www.gettyimages.com

Чарівна Іванка Трамп вміло підкорює американців своїми стильними та скромними вбраннями. Днями вона засвітила ще один образ, який привернув увагу громадськості.

Іванка Трамп ще з дня інавгурації глави Білого дому стає в епіцентрі всіх подій. Політик вміло проводить офіційні зустрічі та бере участь в обговоренні важливих соціальних питань. Днями саме їй Дональд Трамп доручив зустрітись з лідером більшості в Сенаті США Мітчемом Макконнеллом.

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На відповідальну зустріч Іванка Трамп обрала скромний одяг. Перед сенатором та політиками вона постала у чорній класичній спідниці та сірій кофті з ромбиками. Яскравим акцентом образу Іванки Трамп став квітковий декор, який виднівся на вбранні. 

Іванка Трамп на зустрічі з сенатором
Іванка Трамп на зустрічі з сенатором / Getty Images

Іванка Трамп у Вашингтоні
Іванка Трамп у Вашингтоні / Getty Images

Донька Президента США Іванка Трамп на офіційній зустрічі
Донька Президента США Іванка Трамп на офіційній зустрічі / Getty Images

Варто зазначити, що, як і Меланія Трамп, вона обирає ідеальну укладку волосся. Мабуть, це допомагає додати її образу легкості та неформальності. Взуття на підборах і легкий макіяж завершили look Іванки Трамп. 

Чарівна Іванка Трамп
Чарівна Іванка Трамп / Getty Images

Теги: LifeStyle Іванка Трамп Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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