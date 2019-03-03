Іванка Трамп засвітила струнку фігуру в розкішній сукні на побаченні з чоловіком

2693
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

37-річна донька президента США Іванка Трамп поділилася з шанувальниками приватною світлиною. На ній бізнесвумен постала разом зі своїм чоловіком, Джаредом Кушнером, перед романтичним побаченням.

На початку січня Іванка Трамп зворушила прихильників чуттєвим привітанням з днем народження свого чоловіка Джареда Кушнера. Однак, як показує донька президента США, вона і її коханий роблять сюрпризи один одному не лише на свята. Напередодні Іванка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram, на якій вона постала в розкішній сукні.

Читайте також: Іванка Трамп приголомшила світлим вбранням у Білому домі: ефектні фото

37-річна бізнесвумен прокоментувала світлину коротко і зрозуміло "Hot date!", що в перекладі на українську означає "побачення".

Так, для романтичної зустрічі зі своїм чоловіком Іванка Трамп вирішила одягнути яскраву срібну сукню до підлоги, розшиту паєтками. Родзинкою в її образі стало глибоке декольте і червоний оксамитовий пояс, який підкреслював її тонку талію. Чоловік американки стояв поруч з нею в темному смокінгу, білій сорочці, комір якої прикрашала краватка-метелик.

Іванка Трамп донька Дональда Трампа
Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Instagram / @ivankatrump

 

 

blog_ava
Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції
сьогодні
4389
Теги: LifeStyle Мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
2 березня 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
379
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2 березня 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1208
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
7062
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 915
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
651
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук