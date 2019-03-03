Іванка Трамп засвітила струнку фігуру в розкішній сукні на побаченні з чоловіком

37-річна донька президента США Іванка Трамп поділилася з шанувальниками приватною світлиною. На ній бізнесвумен постала разом зі своїм чоловіком, Джаредом Кушнером, перед романтичним побаченням.

На початку січня Іванка Трамп зворушила прихильників чуттєвим привітанням з днем народження свого чоловіка Джареда Кушнера. Однак, як показує донька президента США, вона і її коханий роблять сюрпризи один одному не лише на свята. Напередодні Іванка опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram, на якій вона постала в розкішній сукні.

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37-річна бізнесвумен прокоментувала світлину коротко і зрозуміло "Hot date!", що в перекладі на українську означає "побачення".

Так, для романтичної зустрічі зі своїм чоловіком Іванка Трамп вирішила одягнути яскраву срібну сукню до підлоги, розшиту паєтками. Родзинкою в її образі стало глибоке декольте і червоний оксамитовий пояс, який підкреслював її тонку талію. Чоловік американки стояв поруч з нею в темному смокінгу, білій сорочці, комір якої прикрашала краватка-метелик.



Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Instagram / @ivankatrump