Іванка Трамп здивувала елегантним виходом у сукні від Zara

Донька президента США Дональда Трампа здійснила офіційний вихід у Білому домі. Іванка Трамп брала участь у званому прийомі, для якого обрала бюджетну сукню від іспанського бренду мас-маркету.

У резиденції президента США відбувся офіційний прийом з американськими політиками. На зустрічі Дональда Трампа була присутня його донька, яка часто відвідує разом з ним подібні заходи. Перед черговою появою у Білому домі Іванка Трамп згадала про урок членів королівської сім'ї, а саме королеви Летиції чи герцогині Кембриджської, які часто виходять в світ у вбраннях з мас-маркету.

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Так, для офіційного прийому розкішна білявка одягнула сукню від іспанського бренду Zara, яку вона вже одягала восени 2018 року. Однак вбрання не втратило своєї актуальності і до весни 2019 року. Сукня в принт хусток, якими пов’язують шию француженки, неабияк личила доньці президента, а довжина міді підкреслила офіційність заходу та симпатію Іванки до ділового стилю. Образ американки доповнили сережки у формі терезів з жовтого золота.



Іванка Трамп на офіційному прийомі / Getty Images