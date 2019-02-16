Іванка Трамп здивувала вбранням на Мюнхенській конференції з питань безпеки: фото

Відома американська політик та донька чинного глави Білого дому Іванка Трамп вміє вражати прихильників яскравим одягом. Однак днями вона вбралась у чорне, здивувавши учасників на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За час президентства Дональда Трампа його дружина Меланія та донька Іванка стали справжніми іконами стилю. Красиві представниці Білого дому щоразу демонструють вишукані вбрання і бездоганні образи.

Читайте також: Іванка Трамп засвітила стильне вбрання на зустрічі з сенатором: фото

Однак не тільки одяг привертає увагу до Іванки та Меланії Трамп. Обидві жінки впроваджують важливі проекти у США, а донька президента бере участь у політичних заходах, де представляє інтереси американців. Так, Іванка Трамп днями прилетіла до Німеччини, де відбувається традиційна Мюнхенська конференція з питань безпеки. Політик взяла участь в обговореннях важливих світових проблем та поспілкувалась зі знаменитими високопосадовцями. Зокрема, Ангелою Меркель та Крістін Лагард.

Приємно зустрітись з канцлером Меркель. Вона є величезним чемпіоном професійної освіти на Womens Economic Empowerment в Німеччині та в усьому світі. Я багато чому навчилася під час наших розмов і з нетерпінням чекаю подальшої співпраці,

– прокоментувала Іванка Трамп.

Не менш ефектним був і образ доньки Дональда Трампа у Мюнхені. Чарівна Іванка, яка полюбляє яскраві речі, надала перевагу чорному костюму, що складався зі стильного жакета та спідниці. Політик сплела волосся у витончену зачіску та доповнила свій незвичний look лаконічним макіяжем.



Іванка Трамп у Мюнхені / Getty Images