Іванка Трамп здивувала вбранням на Мюнхенській конференції з питань безпеки: фото

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Іванка Трамп на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Іванка Трамп на Мюнхенській конференції з питань безпеки / www.gettyimages.com

Відома американська політик та донька чинного глави Білого дому Іванка Трамп вміє вражати прихильників яскравим одягом. Однак днями вона вбралась у чорне, здивувавши учасників на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За час президентства Дональда Трампа його дружина Меланія та донька Іванка стали справжніми іконами стилю. Красиві представниці Білого дому щоразу демонструють вишукані вбрання і бездоганні образи. 

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Однак не тільки одяг привертає увагу до Іванки та Меланії Трамп. Обидві жінки впроваджують важливі проекти у США, а донька президента бере участь у політичних заходах, де представляє інтереси американців. Так, Іванка Трамп днями прилетіла до Німеччини, де відбувається традиційна Мюнхенська конференція з питань безпеки. Політик взяла участь в обговореннях важливих світових проблем та поспілкувалась зі знаменитими високопосадовцями. Зокрема, Ангелою Меркель та Крістін Лагард.

Приємно зустрітись з канцлером Меркель. Вона є величезним чемпіоном професійної освіти на Womens Economic Empowerment в Німеччині та в усьому світі. Я багато чому навчилася під час наших розмов і з нетерпінням чекаю подальшої співпраці,
– прокоментувала Іванка Трамп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Не менш ефектним був і образ доньки Дональда Трампа у Мюнхені. Чарівна Іванка, яка полюбляє яскраві речі, надала перевагу чорному костюму, що складався зі стильного жакета та спідниці. Політик сплела волосся у витончену зачіску та доповнила свій незвичний look лаконічним макіяжем. 

Іванка Трамп у Мюнхені
Іванка Трамп у Мюнхені / Getty Images

Політик Іванка Трамп
Політик Іванка Трамп та Крістін Лагард / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мюнхенська конференція Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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