Іванка Трамп зустріла Новий рік в червоній атласній сукні: фото і відео

Знаменита американська модниця та політик Іванка Трамп відзначила Новий рік з родичами і друзями. На святкову вечірку вона завітала у розкішній червоній сукні з масивними рукавами.

Дональд і Меланія Трамп започаткували своєрідну традицію: на Новий рік вони покидають Білий дім, щоб весело провести вікенд у заміському гольф-клубі Флориди Мар-а-Лаго. На святкову вечірку глава держави і перша леді запрошують найближчих друзів, американських політиків та бізнесменів, і, звісно ж, родичів. Тому Іванка Трамп не пропустила свята.

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На захід вона прийшла у розкішній червоній сукні з атласу. Вбрання виглядало по-особливому святково завдяки дорогій тканині та незвичному крою. Рукави сукні нагадували кейп, з-під якого виднілись тендітні руки Іванки Трамп. Образ політик доповнила туфлями-човниками, елегантною зачіскою і макіяжем.

Супроводжували Іванку Трамп її чоловік Джаред Кушнер і троє дітей Арабелла, Джозеф і Теодор, що видно на ролику, який потрапив до мережі.

А от господиня курортного комплексу Меланія Трамп на Новий рік обрала розкішну блискучу сукню від Givenchy. Ефектне вбрання першої леді підкорило всіх гостей елегантністю, а сама знаменита американка була у центрі уваги упродовж всієї вечірки.