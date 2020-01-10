Іванка Трамп зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Сьогодні, 10 січня, американський бізнесмен Джаред Кушнер святкує 39 день народження. На сторінках соціальних мереж його привітала знаменита дружина Іванка Трамп. Радниця та дочка президента США оприлюднила чуттєві світлини з чоловіком, на яких вони постали під час спільного відпочинку.

Подружжя разом вже продовж 10 років. Іванка Трамп та Джаред Кушнер у шлюбі виховують трьох дітей – 8-річну Арабеллу, 6-річного Джозефа та 3-річного Теодора. Зразкове зіркове подружжя багато часу проводить разом, вирушаючи в романтичні та робочі поїздки спільно.

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Так, пару часто бачать разом під час офіційних прийомів чи світських заходів. Проте й особисте життя Іванка Трамп та Джаред Кушнер не тримають за сімома замками. На особистій сторінці дочки першої леді США часто з'являються невимушені кадри в обіймах люблячого чоловіка.

Іванка Трамп також вирішила публічно привітати коханого з його 39 річницею з дня народження. На світлині пара постала за вечерею у розкішному ресторані та на лоні природи під час осінньої поїздки в гори.

З Днем Народження, моє кохання! Спасибі за те, що робиш кожен мій день світлішим, яскравішим і сповненим щастям! Я люблю тебе, Джаред,

– звернулася до чоловіка Іванка Трамп.



Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Нагадаємо, що американська модель одружилася з бізнесменом 2009 року. Нещодавно подружжя відзначило десяту річницю свого союзу. Тоді Іванка Трамп опублікувала архівні весільні світлини з чоловіком та зазначила, що він є невиправним оптимістом, який надихає її своїм спокоєм, непохитністю та правильними життєвими орієнтирами.

Джаред Кушнер за походженням єврей та здобув освіту в Гарвардському університеті за спеціальністю соціологія. Він власник девелоперської компанії і газети "New York Observer". Під час президентської компанії Трампа зять розробляв стратегію її просування в соціальних мережах та фактично був менеджером його кампанії. Він і сьогодні залишається головним радником та довіреною особою Дональда Трампа.