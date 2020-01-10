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Іванка Трамп зворушливо привітала чоловіка з днем народження

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Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Сьогодні, 10 січня, американський бізнесмен Джаред Кушнер святкує 39 день народження. На сторінках соціальних мереж його привітала знаменита дружина Іванка Трамп. Радниця та дочка президента США оприлюднила чуттєві світлини з чоловіком, на яких вони постали під час спільного відпочинку.

Подружжя разом вже продовж 10 років. Іванка Трамп та Джаред Кушнер у шлюбі виховують трьох дітей – 8-річну Арабеллу, 6-річного Джозефа та 3-річного Теодора. Зразкове зіркове подружжя багато часу проводить разом, вирушаючи в романтичні та робочі поїздки спільно. 

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Так, пару часто бачать разом під час офіційних прийомів чи світських заходів. Проте й особисте життя Іванка Трамп та Джаред Кушнер не тримають за сімома замками. На особистій сторінці дочки першої леді США часто з'являються невимушені кадри в обіймах люблячого чоловіка. 

Іванка Трамп також вирішила публічно привітати коханого з його 39 річницею з дня народження. На світлині пара постала за вечерею у розкішному ресторані та на лоні природи під час осінньої поїздки в гори. 

З Днем Народження, моє кохання! Спасибі за те, що робиш кожен мій день світлішим, яскравішим і сповненим щастям! Я люблю тебе, Джаред,
– звернулася до чоловіка Іванка Трамп. 

іванка трамп з чоловіком
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump


Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Нагадаємо, що американська модель одружилася з бізнесменом 2009 року. Нещодавно подружжя відзначило десяту річницю свого союзу. Тоді Іванка Трамп опублікувала архівні весільні світлини з чоловіком та зазначила, що він є невиправним оптимістом, який надихає її своїм спокоєм, непохитністю та правильними життєвими орієнтирами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Джаред Кушнер за походженням єврей та здобув освіту в Гарвардському університеті за спеціальністю соціологія. Він власник девелоперської компанії і газети "New York Observer". Під час президентської компанії Трампа зять розробляв стратегію її просування в соціальних мережах та фактично був менеджером його кампанії. Він і сьогодні залишається головним радником та довіреною особою Дональда Трампа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Іванка Трамп Зіркові дні народження
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