Іванка Трамп зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження: деталі

У четвер, 10 січня, Джаред Кушнер відсвяткував своє 38-річчя. Його дружина Іванка Трамп опублікувала їхнє спільне фото, під яким зворушливо привітала свого чоловіка.

Чоловікові доньки Дональда Трампа виповнилося 38 років у четвер, 10 січня. З нагоди його дня народження його дружина Іванка поділилися з шанувальниками рідкісною сімейною світлиною, яку опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 37-річна бізнесвумен розчулила прихильників милим привітанням, яке написала під фото.

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37-річна бізнесвумен розчулила прихильників лаконічним, однак дуже зворушливим привітанням, яке написала під фото.

Бажаю моєму найкращому другові і коханню мого життя щасливого дня народження,

– прокоментувала світлину Іванка Трамп.

На фото жінка постала у фіолетовій сукні на довгий рукав з глибоким декольте. Вона зібрала своє волосся в дульку, а губи нафарбувала яскравою помадою. Іванка Трамп доповнила образ неординарними аксесуарами. На її шиї виблискувало масивне кольє, а на руці виднівся браслет з тієї ж колекції. Прикраси були створені з різнокольорового каміння, однак вони ідеально личили до кольору сукні.

Нагадаємо, Джаред Кушнір і Іванка Трамп одружилися у 2009 році. За десять років шлюбу в пари з'явилося троє дітей: 7-річна Арабелла, 5-річний Джозеф і 2-річний Теодор.