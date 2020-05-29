Сьогодні, 29 травня, українські школярі святкують закінчення чергового навчального року. З цієї нагоди популярна українська співачка Ірина Федишин вирішила поділитися фотографіями зі свого останнього дзвоника.

Цього року випускники були змушені відмовитися від останнього вечора свого дитинства через пандемію коронавірусу та карантин в Україні. Можливо, після того, як недуга мине, багато випускних класів зберуться разом та згадають шкільні роки, а поки що вони готуються до ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів. Ірина Федишин в цей день вирішила пригадати той час, коли вона була випускницею, і на особистій сторінці в інстаграмі поділилася архівними світлинами.

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Останній дзвінок Ірини Федишин

Ірина Федишин опублікувала в мережі два кадри. На першому вона постала на каруселі разом із однокласницями. Майбутня артистка зображена у білій блузі, короткій спідниці чорного кольору та в гольфах, які є популярними серед випускниць. Її образ гармонійно доповнили бантики, які прикрашали волосся.



Останній дзвінок Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Також видно, як директор школи вручає їй грамоту.

"Мій останній дзвінок", – коротко написала в публікації Ірина.



Шкільне фото Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn