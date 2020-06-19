Із букетом піонів в руках: Тіна Кароль приголомшила прихильників звабливим фото
Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре приголомшила шанувальників звабливим фото. Зірка млосно позувала перед камерою, прикривши груди букетом піонів.
Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новою публікацією. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона показала усю сексуальність та спокусливість.
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Артистка неодноразово поставала на фотографіях у спокусливих образах. Вона демонструвала стильні та привабливі вбрання, показувала пікантні форми та спортивну фігуру. Тепер вона вирішила об'єднати світлини у яскравий квітковий колаж.
Тіна зображена у ніжно-рожевому піджаку. Вона тримає у руках букет піонів, який притиснула до грудей. Розкішне волосся виконавиця вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.
Увагу привертає проникливий погляд Кароль. Вона дивиться прямо в камеру та зачаровує. На іншому знімку зірка заплющила очі та підняла голову вверх. Обидва кадри є неймовірно пристрасними. Особливої атмосфери додають сонячні промені, які падають на обличчя співачки.
Тіна Кароль із букетом піонів / Instagram / @tina_karol