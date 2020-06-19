Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре приголомшила шанувальників звабливим фото. Зірка млосно позувала перед камерою, прикривши груди букетом піонів.

Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників новою публікацією. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона показала усю сексуальність та спокусливість.

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Артистка неодноразово поставала на фотографіях у спокусливих образах. Вона демонструвала стильні та привабливі вбрання, показувала пікантні форми та спортивну фігуру. Тепер вона вирішила об'єднати світлини у яскравий квітковий колаж.

Тіна зображена у ніжно-рожевому піджаку. Вона тримає у руках букет піонів, який притиснула до грудей. Розкішне волосся виконавиця вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Увагу привертає проникливий погляд Кароль. Вона дивиться прямо в камеру та зачаровує. На іншому знімку зірка заплющила очі та підняла голову вверх. Обидва кадри є неймовірно пристрасними. Особливої атмосфери додають сонячні промені, які падають на обличчя співачки.



Тіна Кароль із букетом піонів / Instagram / @tina_karol