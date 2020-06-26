Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре замилувала мережу новими світлинами. Зірка постала перед камерою із красивим чорним кроликом в руках.

Нова публікація зірки на особистій сторінці в інстаграмі викликала справжній фурор в мережі. Леся побажала підписникам доброго ранку, поширивши милі фото.

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Леся Нікітюк з кроликом в руках

Блогерка позувала, присівши на квітучій галявині, із сяючою усмішкою на обличчі. В руках знаменитість тримала чорного кролика. У дописі Леся зізналася, що за східним календарем вона є саме ним. Видно, що Нікітюк дуже подобається ця тваринка.



Леся Нікітюк із кроликом в руках / Instagram / @lesia_nikituk

Образ Лесі Нікітюк

Леся була одягнена у спортивний білий комбінезон. Вона опустила один бік так, що було видно чорний верх купальника. Народна улюблениця доповнила свій образ стильними сережками-кільцями та мінімалістичними, блискучими підвісками. Леся вклала волосся у локони та зібрала у хвіст ззаду, а гривка спадала їй на обличчя. Макіяж у знаменитості був у нюдових відтінках та чудово підкреслив її природну красу.



Леся Нікітюк із кроликом посеред поля / Instagram / @lesia_nikituk