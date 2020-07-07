Лілія Ребрик продовжує ділитися з шанувальниками яскравими світлинами зі зйомок. Після тривалого карантину вона нарешті повернулася до улюбленої роботи і насолоджується кожним моментом. На черговому фото акторка показала, як рятується від спеки під час знімань.

Кумедний знімок зірка поширила на особистому інстаграм-акаунті. Вона з радістю показує аудиторії підписників робочі моменти. Знімання серіалу у спекотні дні – неабияке випробування для акторів, проте Лілія обожнює свою роботу та демонструє професіоналізм.

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На кадрі, який з'явився в мережі, Ребрик зображена у стильній зеленій сукні із принтом у вигляді білих квітів. Увагу привертає також пікантне декольте телеведучої. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж із нюдовою помадою на губах. Її вуха прикрашали маленькі сережки-кільця, а на шиї бачимо ланцюжок.

Оскільки спекотна погода втомлює, Лілія вирішила поласувати холодним морозивом, щоб хоча б трішки відпочити та розслабитися у сонячний день. У дописі вона запитала шанувальників, як рятуються від спеки.

"Літній варіант мікрофона", – кумедно підписала знімок Ребрик. Також усмішку викликає вираз її обличчя. Жінка вкотре показала, що має чудове почуття гумору та вміє розвеселити.



Лілія Ребрик з морозивом в руці / Instagram / @liliia.rebrik