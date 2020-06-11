Популярна українська телеведуча Катя Осадча повернулася до роботи над програмою "Світське життя". Вона з радістю показує прихильникам нові аутфіти, які значно відрізняються від вбрання, у якому поставала на карантині.

Катя Осадча є однією із найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Протягом суворого карантину вона відклала роботу та була на ізоляції у заміському будинку разом із чоловіком та сином. Тепер зірка відновила знімання програми про життя знаменитостей та ділиться бекстейджом на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ефектний образ Каті Осадчої

Телеведуча показала світлину з чергових знімань. Вона постала перед камерами у сукні пудрового кольору довжини міді. Струнку фігуру підкреслила за допомогою срібного пояса на талії. Волосся знаменитість вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках з акцентом на очах.

Відомо, що Катя є прихильницею різноманітних оригінальних головних уборів. Цього разу вона доповнила ефектний look аксесуаром з пір'я в тон вбрання.

"Літо. Спека. Зйомки", – коротко підписала фото Осадча.



Катя Осадча у пудровій сукні та з пір'ям на голові / Instagram / @kosadcha

На інстаграм-сторінці "Світського життя" зазначили, що такий образ Катя мала на першому світському open air після карантину. Подібних заходів не було протягом тривалого часу, тому ця подія стала особливою для людей із шоу-бізнесу.