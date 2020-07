Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре вразила шанувальників яскравим фото. Вона показала цікавий та, водночас, відвертий образ, що розбурхав мережу.

Ледь не щодня артистка публікує на особистій сторінці в інстаграмі кадри, на яких показує свій look of the day або ж цікаві моменти з особистого життя. За її акаунтом стежать понад п'ять мільйонів користувачів мережі, вона невпинно підкорює іноземних слухачів та збільшує армію прихильників.

Настя Каменських вирішила порадувати шанувальників позитивною світлиною. Вона постала перед камерою в оригінальному образі. Виконавиця позувала на газоні в чорному кроптопі та стильних мінішортах з високою талією. Зірка доповнила свій образ білим годинником. Волосся вона вклала у звичні кучері і вклала на один бік. Настя похизувалася натуральною красою, позувавши без декоративної косметики на обличчі.

Проте увагу фанатів привернув білий тканний рюкзак на спині у знаменитості. Вона наповнила його красивим букетом польових квітів. Каменських щиро усміхається на камеру, вкотре демонструючи, що радіє кожній миті, адже життя занадто коротке, щоб сумувати.

У публікації вона зізналася, що обожнює польові квіти. Це чудовий спосіб покращити настрій у такий непростий для кожного із нас час.



NK в мінішортах і з польовими квітами на спині / Instagram / @kamenskux