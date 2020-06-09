Популярна українська співачка Ірина Федишин поділилася з прихильниками черговою світлиною. Зірка постала перед камерою з полуницею і зізналася, що не любить її.

Ірина Федишин невтомно ділиться з шанувальниками яскравими фото та розповідає, як минають її дні на карантині. Вона не забуває про музику, проводить час разом із чоловіком та дітьми, насолоджується початком літа. На особистій сторінці артистка в інстаграмі з'явилася чергова публікація.

Читайте також У малиновому костюмі: Ірина Федишин замилувала мережу літнім образом – яскраві фото

Ірина Федишин зізналася, що не любить полуницю

Ірина опублікувала знімок, де позує на фоні свого подвір'я. Вона одягнена у футболку яскраво-жовтого кольору із фруктовим принтом. Волосся зірка зібрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Народна улюблениця незмінно усміхається на фото та показує лише позитивні емоції. У руках Федишин тримає велику тарілку, наповнену полуницею. У дописі знаменитість зазначила, що ці фрукти приготувала для гостей.

Любите полуницю? Бо я – ні. Щось у мене погане самопочуття після неї. А у вас є фрукти, яких організм не сприймає?

– запитала підписників Ірина.



Ірина Федишин з полуницею / Instagram / @ irynafedyshyn