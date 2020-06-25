Українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова приголомшила прихильників новим фото. Дівчина постала перед камерою у ніжному образі та вразила проникливим поглядом.

Світлину красуня поширила на особистій сторінці в інстаграмі. На ній вона показала усю свою жіночність та романтичність.

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Даша є однією із найпопулярніших українських блогерок. За її акаунтом стежать майже 960 тисяч користувачів мережі. Вона з радістю ділиться з шанувальниками новинами з особистого життя, своїми роздумами та результатами фотосесії.

На черговому кадрі, який з'явився в інстаграмі, Квіткова постала у білому вбранні з декольте та оголеними плечима. Доповнила образ солом'яним капелюхом. Її шию прикрашала мінімалістична підвіска, а вуха – сережки. Волосся Даша вклала рівно та забрала назад, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках.

Акцент у світлині блогерка зробила на своєму проникливому погляді. Особливого шарму образові додавало татуювання Даші у вигляді червоного сердечка.

"Люби себе так, ніби ти – єдина людина на землі", – написала в публікації Квіткова.



Ніжний образ Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova