Внучка відомої виконавиці Софії Ротару Соня Євдокименко заявила про розрив з бойфрендом, французом Марком Дюменілом. Прихильники очікували на весілля пари, проте виявилося, що закохані розійшлися ще в січні.

Соня розповіла про розрив з хлопцем у коментарі виданню Clutch. Дівчина зізналася, що не робила цього раніше, оскільки не любить ділитися особистим життям із громадськістю.

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Соня Євдокименко та Марко Дюменіл розійшлися

19-річна Соня належить до тих людей, які надають перевагу залишати подробиці стосунків подалі від сторонніх очей. Вона публікувала світлини із спільних подорожей з коханим у соціальних мережах, проте більше нічого не розповідала прихильникам чи пресі. Тепер дівчина зізналася, що з січня є вільною. Причину розриву з французьким бізнесменом Марком Дюменілом вона не розсеркетила.

Відомо, що закохані обожнюють подорожувати. Разом вони побували у багатьох країнах світу та ділилися романтичними знімками з шанувальниками.

Що відомо про Соню Євдокименко?

Соня Євдокименко – співачка та модель. Вона відома також завдяки своїй бабусі Софії Ротару, яку знайють мільйони. Бабуся завжди підтримувала онуку та ніколи не нав'язувала їй свою думку. Після закінчення київської школи, дівчина переїхала в Лондон. Там вона почала вивчати історію мистецтв та англійську літературу.

У листопаді 2018 року Євдокименко презентувала свою дебютну пісню Unbreakable. Вона виступає під псевдонімом Sofia Eve.

Соня Євдокименко – Unbreakable: слухайте пісню онлайн

Вона обожнює подорожувати та відпочивати у різноманітних місцях. На особистій сторінці в інстаграмі дівчина часто ділиться кадрами, на яких демонструє свою струнку та привабливу фігуру. Вона справді має неймовірну вроду і талант.