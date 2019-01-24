Із довгим волоссям та бородою: Меттью Макконахі кардинально змінив імідж у новій комедії

Голлівудський красень Меттью Макконахі – один із тих акторів, який не боїться змінювати імідж задля ролі. Він майстерно перевтілювався у захисника та порушника законів, невиправного романтика та чоловіка, який не вірить у шлюб. Кожного разу Меттью Макконахі змінював свій імідж.

Цього разу голлівудський актор вирішив тріумфально повернутись до комедійного жанру. Меттью Макконахі зіграв одну з головних ролей у фільмі "The Beach Bum", режисером якого є Хармоні Корін.

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Перед глядачами він постане в образі хіпі. Меттю Макконахі відростив довге волосся, яке від природи у нього хвилясте. Невелика борода та яскраві костюми додадуть кінострічці гумору.



Меттью Макконахі / Кадри із трейлеру



Голлівудський актор Меттью Макконахі в комедійній ролі / Кадри із трейлеру



Меттью Макконахі змінив імідж для фільму / Кадри із трейлеру

За сюжетом комедії "The Beach Bum", персонаж Меттью Макконахі намагається написати власну книгу віршів. Однак чоловік завжди потрапляє у кумедні пригоди, які зрештою намагається вирішити. Непересічну історію Меттью Макконахі допомогли втілити Айла Фішер, Зак Ефрон, Стефанія Оуен та інші актори. Прем'єра комедії запланована на березень 2019 року.

Комедія "The Beach Bum": дивіться відео трейлеру