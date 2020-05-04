Із неоновими стрілками: Надя Дорофєєва у яскравому образі з 90-х

Українська співачка, ексучасниця популярного гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вміє вражати прихильників нестандартними образами. На черговому фото вона продемонструвала стильний аутфіт з 90-х.

На карантині багато зірок експериментують з вбранням, влаштовують домашні фотосесії та діляться результатами в мережі. Днями Надя Дорофєєва похизувалася оригінальним образом на особистій сторінці в інстаграмі.

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В ізоляції артистка більше часу приділяє спілкуванню з фанатами. Звісно, що воно відбувається в онлайн-режимі, зазвичай у прямих ефірах в інстаграмі. Також вона ледь не щодня публікує нові знімки. На черговій світлині Надя позувала у яскравому молодіжному образі з 90-х.

Виконавиця зображена у чорній кофті та з пов'язкою Gucci на голові. Волосся вона заплела у багато дрібних косичок та зав'язала їх різнокольоровими гумками. На обличчі зробила яскравий макіяж з неоновими стрілками на повіках.



Надя Дорофєєва з неоновими стрілками на повіках / Instagram / @nadyadorofeeva