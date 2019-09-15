Із провінції у королівський двір: історія життя й кохання королеви Летиції

Життя цієї жінки – класична історія Попелюшки. На щастя, ні злої мачухи, ні сестер-пасербиць нашій героїні зазнати не довелось. Зате одного дня їй пощастило познайомитись зі справжнім принцом, який кілька разів вмовляв дівчину сходити на побачення. Милостивою до нього ще тоді тележурналістка, а сьогодні вже королева Летиція, стала, коли майбутній чоловік зробив аж четверту спробу зустрітись.

Сьогодні, 15 вересня, жінка, яка звела з розуму чи не найкрасивішого монарха Європи, святкує 47 років! У такий день Lifestyle24 знайомить своїх читачів ближче з іспанською управителькою. Тому, окрім розкішних виходів у недорогому, проте стильному вбранні (а саме такими аутфітами славиться королівська особа) розповідаємо вам про кар’єру Летиції, її перше знайомство із принцом та двох дочок, які вже підросли й готуються боротись зі своєю матусею за звання найкрасивіших у монаршій сім’ї.

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Ім’я, перша робота і короткий шлюб

Летиція народилась в сім’ї журналіста й медичної сестри. Дитинство майбутньої королеви минало в північному іспанському місті Ов'єдо. Мабуть, під час знайомства, однолітки дивувались, чому ж ім'я дівчинці дали на італійський манір (Letizia, а не Letiсia, як іспанською). Виявилось, що таке ж носила близька подруга її матері з Італії.

Якщо Палома вирішила, як називати активне та непосидюче чадо, то батько й бабуся допомогли йому з вибором професії. Обоє були журналістами, тому Летиція інколи навідувалась на радіо, де вони працювали (Аntena 3).



Професійний шлях Летиції був визначений із дитинства: майбутня королева Іспанії на радіостанції, де працював її батько (1984 рік) / Upsocl

Інтерес до цієї сфери в юної іспанки посилювався, після закінчення школи вона вступила до Мадридського університету, щоб уже там здобувати омріяну професію. Старання дівчини не минули даром і згодом, після отримання диплома магістра, вона працювала в іспанській філії телеканалу Bloomberg, відтак перейшла до агентства CNN+. А у 28 років почала вести щовечірню програму новин на телеканалі TVE.



Королева Летиція / Pinterest

Встигала майбутня принцеса й на особистому поприщі. Адже ще у 15 років зустріла своє перше кохання – Алонсо Гуєреро-і-Переса, який у школі викладав їй літературу й теж був не байдужим до своєї учениці. Незабаром пара почала жити під одним дахом і лише у 1999 році вирішила одружитись. Та чомусь шлюб протримався лише рік. Якою була причина того, що чоловік і дружина побили між собою горщики, вкутано таємницею.

Ох, мій милий принц!

Ми не знаємо, чи довго Летиція Ортіс оговтувалась від першого заміжжя і чи взагалі відчувала тоді щось подібне на депресію, однак уже через два роки після розлучення доля подарувала їй зустріч із майбутнім чоловіком – принцом Астурії Філіпом VI. І звела їх журналістська робота вже на той час досвідченої іспанки.

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Летиція, яка тоді працювала на місцевому каналі 24 Horas, поїхала в Галісію, щоб відзняти репортаж про затонулий біля берегів Іспанії танкер "Престиж". Філіп також навідався на місце події, де і прокоментував репортерці інцидент. А потім вмовляв симпатичну журналістку піти з ним на побачення. Яким же він був здивованим, коли жінка відмовила йому – і вперше, і вдруге, і втретє. Мабуть, на четвертий раз Летиції здалось, що такого її фаната треба помилувати й вирішила з ним зустрітись.



Роман Летиції і Філіппа розпочався після вечері в ресторані/ Pinterest

Побачення, мабуть, виявилось доленосним. Адже саме тоді роман іспанської телевізійниці й кровного монарха набув обертів, розвивався стрімко, хоч зустрічались вони таємно. Вже на початку листопада 2003 року нащадок австрійських монархів та простолюдинка Летиція влаштували заручини, на яких були присутні понад три сотні журналістів. Принц і майбутня принцеса обмінялись подарунками: на безіменному пальці лівої руки екс-журналістки красувалась каблучка з білого золота й діамантів, а монарший нащадок отримав від своєї коханої з такого ж металу запонки для сорочки.

Летиція – це жінка, з якою я хочу розділити своє життя. Впевнений у тому, що вона має риси, які потрібні для виконання монарших обов’язків,

– зізнавався про свої почуття Філіп VI.

Таку непересічну подію місцеві й закордонні новинарі, мабуть, довго описували у своїх таблоїдах. Та ще більше їх цікавило: а коли ж відбудеться саме весілля?

Весілля, яке дивилась чверть планети

Його Філіп і Летиція зіграли 22 травня 2004 року, зібравши біля одного з кафедральних соборів Мадрида й телевізійних екранів майже півтора мільярда глядачів! Така масштабна аудиторія, яка стежила за урочистою церемонією, дає підстави вважати, що це королівське весілля було одним із найважливіших за останні років 50, якщо не більше.



Після заручин – розкішне весілля, за яким стежило майже 1,5 млрд глядачів / People

Окремої уваги заслуговувала весільна сукня майбутньої принцеси. Завжди стильна на екрані, під вінець пані Ортіс одягнула приталене кремове плаття з глибоким вирізом і припіднятим коміром, яке пошив іспанський дизайнер Мануель Пертега. Мало воно і шлейф, довжиною у майже 5 метрів. На голові в колишньої журналістки красувалась розкішна тіара з діамантами, а в руках вона тримала пишний букет із білих лілій та троянд.



На церемонію Летиція Ортіс одягнула сукню кремового кольору з майже п'ятиметровим шлейфом / People en Espanol

Дві красуні-інфанти

Від громадськості монарше подружжя не приховувало бажання мати дітей. Тому трішки більше, ніж через рік після весілля Летиція народила своєму чоловікові доньку Леонор, а вже у 2007-му потішила монаршу сім’ю появою ще однієї престолонаслідниці – Софії.

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Важливим роком для усіх чотирьох став 2014-ий. Тоді, в червні, батько Філіпа VI – Хуан Карлос І – вирішив зректись престолу на користь свого сина. Відтак спадкоємець посів трон, із принцеси у статус королеви перейшла і Летиція. А доньки Леонор та Софія стали на крок ближчими у черзі до правління монархією



Сьогодні король і королева виховують двох дочок – Леонор та Софію / ELLE

Однак сьогодні дівчатка ще не переймаються королівськими обов’язками. Адже в обох днями розпочався черговий навчальний рік. Помпезну подію з такого приводу королівське сімейство не влаштовувало. Однак навіть кежуальний look, в якому прибули учениці та їхня знаменита мати до школи (на відміну від Філіппа VI, який був одягнений більш офіційно – у піджак, краватку й туфлі), справив враження. Тому не залишився поза увагою фоторепортерів. Зокрема, наша іменинниця одягнула довгий піджак у клітинку, стримані штани-скіні, які доповнила зручними кросівками. Образ вийшов мінімалістичним та гармонійним. Зрештою, як і майже кожен, яким королева Летиція кілька разів на місяць приємно дивує вищих осіб закордоння й іспанських жителів, які полюбили свою правительку. Тож інфантам-донькам є чого повчитись у своєї матері.



Днями в мережі з'явились і фото двох інфант, у яких почався навчальний рік / Vanity Fair