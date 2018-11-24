Із Путіним на грудях: Полунін знову подякував очільнику Кремля "за добро і любов"

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Полунін зробив нову скандальну заяву про Путіна
Полунін зробив нову скандальну заяву про Путіна / Getty images

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін вирішив не обмежувати себе одним публічним зізнанням у приязні до президента Росії Володимира Путіна. Танцівник знову опублікував у соціальних мережах скандальних допис, додавши до нього неоднозначну світлину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Полунін вирішив подякувати Путіну і "всім, хто вибрав добро".

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24 канал писав, що у свій день народження 20 листопада танцівник вже дякував очільнику Кремля. Тоді він переадресув Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік.

Цього разу він зайшов ще далі – до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Дякую Путіну і всім, хто вибрав добро. Моя вам повага. Нелегко бути сильним і рухатися до світла. Любов – це світло і це найсильніше,
– заявив Полунін.

Полунін Путін
Публікація Сергія Полуніна в Instagram

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Теги: LifeStyle Володимир Путін Україна – Росія Скандал
Джерело: 24 канал
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