Із сімейного архіву: Тейлор Свіфт презентувала зворушливий різдвяний кліп

Про свій новий сингл американська співачка повідомила на сторінках соціальних мереж. Як зізналася виконавиця, її бентежила поспішність оприлюднення пісні "Christmas Tree Farm". Зірка написала музику та текст лише 1 грудня, а вже за чотири дні зробила студійний запис. Прем'єра чуттєвого різдвяного треку відбулася 5 грудня.

Найбільш високооплачувана виконавиця 2019 року за рейтингом Forbes записала ностальгічний сингл незадовго до свого дня народження. 13 грудня зірці виповниться 30, можливо, вона вирішила, що саме час показати, яким було її дитинство.

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У день прем'єри Тейлор Свіфт опублікувала у своєму інстаграмі дотепне відео, на якому вона радиться зі своїми трьома кішками – Мередіт, Олівією і Бенджаміною. Їхнє мовчання вона розцінила, як згоду із турботливою господинею.

Якщо ви сумніваєтесь, попросіть поради у кошачого комітету. Коли вони ухиляються від відповіді мовчанням, суперечливістю та розсудливою тишею... просто презентуйте пісню всерівно,

– пожартувала співачка.

Її дитячі роки пройшли на фермі Pine Ridge Farm у штаті Пенсильванія. Там її батьки вирощували ялинки. На родинних кадрах білява Тейлор Свіфт весело проводить час з мамою, татом та молодшим братом Остіном. Разом сім'я грає у сніжки, катається на санчатах, розважається на Різдво у вітальні біля каміна та отримує подарунки від Санти.

Найзворушливіший момент цих архівних кадрів – відео, на якому дівчинка отримує свою першу гітару.

Тейлор Свіфт – Christmas Tree Farm: дивіться кліп онлайн