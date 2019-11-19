Із "Сімпсонів" видалили серію, а на фонд подали в суд: скандал з Майклом Джексоном продовжується

Шокуючі історії навколо Майкла Джексона не покидають ЗМІ вже більше, ніж півроку. Днями епізод за участю голосу поп-короля видалили, а головні герої і ймовірні жертви артиста з фільму "Залишаючи Неверленд" подали до суду на фонд Джексона.

Кінець історії із "Сімпсонами"

Про видалення епізоду із сервісу Disney + стало відомо три дні тому, коли на сервісі з'явилися всі сезони американського мультиплікаційного серіалу "Сімпсони". Пильні фанати помітили, що в переліку немає серії 1991 року під назвою "Абсолютно божевільний тато" (Stark Raving Dad). Про це повідомляли на The Hollywood Reporter.

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Видалена серія із "Сімпсонів" з епізодом про Майкла Джексона: відео

У ній Майкл Джексон озвучив персонажа Лена Комповскі, якого Гомер Сімпсон зустрічає в психіатричній лікарні. Комповскі стверджує, що він Майкл Джексон. В Disney + так і не пояснили причини видалення серії, але в мережі підозрюють, що це пов’язано зі звинуваченням покійного виконавця у педофілії.

Суд над фондом Джексона

Чоловіки з фільму "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland), який з’явився в мережі на початку 2019 року, Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак, зізнались, що стали жертвами сексуальних домагань зірки. У документальному фільмі каналу НВО вони розповідали деталі знайомства з Джексоном та інтимні подроби їхньої "дружби".

Чимало глядачів піддавались сумнівам таким заявам, втім, фільм запустив ланцюгову реакцію в Голлівуді. Зокрема, компанія BBC виключила із ефіру пісні Майкла Джексона, у Лондоні знесли статую Майкла Джексона, а у видаленій серії із "Сімпсонів", раніше вирізали його голос.

Тепер же ймовірні жертви Джексона вирішили подати до суду на фонд артиста. Завдяки новим законам у штаті Каліфорнія, США, в яких термін давності злочинів, пов'язаних з насильством над дітьми, був змінений, Робсону і Сейфчаку випав шанс притягнути до відповідальності своїх кривдників. Варто додати, що у 2017 році чоловіки судилися зі спадкоємцями Джексона, але їхній позов у 2017 році був відхилений через термін давності. Перші слухання по справі відбудуться вже цього тижня. Про це повідомляють на TMZ.

Дивитися трейлер до фільму "Залишаючи Неверленд": відео