Із сумкою з плетеним ремінцем: королева Ранія показала стильний образ на екскурсії

Королева Йорданії вкотре продемонструвала, що вміє одягатися вишукано та стильно. Днями вона побувала на екскурсії, для якої одягнула штани-бермуди та доповнила їх сумкою з плетеним ремінцем.

Король Абдалла ІІ та його дружина королева Ранія приймали важливих гостей. До них приїхало королівське подружжя з Норвегії. Спершу Абдалла ІІ та Ранія влаштували урочисту вечерю, а наступного дня відправилися на екскурсію до святих місць. Світлини Її Величність опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Норвезький король Гаральда V та королева Соня разом із йорданськими монархами відвідали місце Хрещення Ісуса Христа на річці Йордан та паломницький комплекс Ваді ель-Гаррар. Також побували у Печері, де жив Іван Хреститель.

Під час екскурсії королева Ранія продемонструвала стильний аутфіт. Вона одягнула костюм бежевого кольору від бренду Michael Kors. Він складався із жакета з поясом та штанів-бермудів. Таке вбрання Ранія поєднала із туфлями бежевого кольору на підборах.

Доповнила образ золотими прикрасами, чорними сонцезахисними окулярами, годинником Apple Watch та коричневою сумкою з плетеним ремінцем. Волосся йорданська королева зібрала в акуратний хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Королева Ранія із сумкою з плетеним ремінцем / Instagram / @queenrania



Йорданський король Абдалла ІІ та королева Ранія / Instagram / @queenrania



Її Величність Ранія з норвезькою королевою Сонею / Instagram / @queenrania



Королева Ранія та король Норвегії Гаральд V / Instagram / @queenrania

Також Її Величність опублікувала фотографію, на якій показала, як відпочиває після важкого робочого тижня. На знімку вона зображена з молодшим сином Хашемом.

На фото йорданська королева позує у синьому спортивному костюмі та сонцезахисних окулярах, а волосся зібрала у хвіст. Хашема бачимо у сірій футболці з принтом та шортах.



Королева Ранія та її син Хашем / Instagram / @queenrania