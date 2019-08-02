Із зображеннями доларових купюр: наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер випустила б'юті-лінійку

Блогерка та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер, яку визнано наймолодшою мільярдеркою у світі, готується до святкування свого дня народження, 10 серпня. На честь 22-річчя дівчина випустила спеціальну святкову колекцію Kylie Cosmetics.

За Кайлі Дженнер у соціальних мережах стежать 142 мільйони користувачів у мережі. Відтак для дівчини не є складним зробити ефектну рекламу своїх продуктів. Мільярдерка зазвичай знімає короткі відео про нову колекцію на своїй сторінці в Instagram та показує, як засоби будуть дивитися, якщо їх нанести на шкіру.

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У нову б'юті-лінійку Кайлі ввійдуть палетка з 16 відтінків тіней для повік, новий набір для макіяжу губ Lip Kit, блиск для губ High Gloss, розсипчасті блискучі тіні Shimmer Eye Glaze, пудра-хайлайтер Loose Illuminating Powder, олівець для очей Kyliner, праймер Face Primer і компактна пудра-блиск для тіла Pressed Body Glow.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Ефектним є оформлення засобів для макіяжу, адже всі продукти мають зображення 100-доларових купюр і фото самої Кайлі Дженнер. Продажі колекції Kylie Cosmetics стартують 10 серпня.

Як виглядає нова колекція засобів для макіяжу від Кайлі Дженнер: дивіться фото



Кайлі Дженнер випустила нову б'юті-колекцію / Instagram-Stories / @kyliejenner