Із зображеннями доларових купюр: наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер випустила б'юті-лінійку

547 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Блогерка та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер, яку визнано наймолодшою мільярдеркою у світі, готується до святкування свого дня народження, 10 серпня. На честь 22-річчя дівчина випустила спеціальну святкову колекцію Kylie Cosmetics.

За Кайлі Дженнер у соціальних мережах стежать 142 мільйони користувачів у мережі. Відтак для дівчини не є складним зробити ефектну рекламу своїх продуктів. Мільярдерка зазвичай знімає короткі відео про нову колекцію на своїй сторінці в Instagram та показує, як засоби будуть дивитися, якщо їх нанести на шкіру. 

Читайте також: Моє життя не є досконалим, – наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер приголомшила зізнанням

У нову б'юті-лінійку Кайлі ввійдуть палетка з 16 відтінків тіней для повік, новий набір для макіяжу губ Lip Kit, блиск для губ High Gloss, розсипчасті блискучі тіні Shimmer Eye Glaze, пудра-хайлайтер Loose Illuminating Powder, олівець для очей Kyliner, праймер Face Primer і компактна пудра-блиск для тіла Pressed Body Glow.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Ефектним є оформлення засобів для макіяжу, адже всі продукти мають зображення 100-доларових купюр і фото самої Кайлі Дженнер. Продажі колекції Kylie Cosmetics стартують 10 серпня.

Як виглядає нова колекція засобів для макіяжу від Кайлі Дженнер: дивіться фото


Кайлі Дженнер випустила нову б'юті-колекцію / Instagram-Stories / @kyliejenner

 

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
11159
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня
сьогодні 09:28 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня
1465
Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
1 серпня 19:35 Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
371
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 серпня 17:52 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 855
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
1 серпня 12:10 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 3882
Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
1 серпня 10:00 Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 809
Новини
Більше новин
Залиште відгук