Ізабель Гулар – 35! Сім звабливих образів супермоделі в інстаграмі – фото
Сьогодні, 23 жовтня, свій день народження святкує бразильська супермодель, одна з колишніх "ангелів" Victoria’s Secret – Ізабель Гулар. Окрім активного життя на знімальних майданчиках, іменинниця захопливо веде акаунт в соціальній мережі Instagram, де тішить собою понад 4 мільйони прихильників.
З нагоди 35-ліття зірки подіумів та обкладинок журналів LifeStyle24 підібрав топ-7 найзвабливіших образів Ізабель Гулар, які припали до вподоби підписникам її сторінки.
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Однак перед цим скажемо, що результат такої популярності бразилійки – не лише модне вбрання і бездоганний макіяж, які Гулар використовує для створення своїх фото у профілі. Це також її наполеглива праця, яка почалась ще у 14 років. Адже саме тоді дівчину в одному з магазинів помітила стилістка й запропонувала юній жительці Сан-Паулу прийти на кастинг. Він виявився стартовою точкою для модельної кар’єри Ізабель. Адже після цього в неї відбулись перші модні покази, відтак виходи для Valentino, Michael Cors, Stella McCartney, фотосесії для Vogue, Marie Claire та Esquire.
Справжня слава до молодої Гулар прийшла тоді, коли у 2005 році вона взяла участь в наймасштабнішому модному шоу – показі нижньої білизни бренду Victoria’s Secret. Тоді у загоні "ангелів" красуня перебувала ще чотири роки, домігшись звання однієї з найкрасивіших моделей світу.
Ізабель Гулар на подіумі масштабного модного шоу Victoria's Secret / Getty Images
Аби не втрачати тонусу, сьогодні іменинниця продовжує підтримувати свої форми: майже щодня тренується в залі, час від часу грає у теніс і баскетбол, а ще обожнює їсти здорову їжу, зокрема овочеві й фруктові салати, смузі.
Отож, вашій увазі підбірка з семи Instagram-образів моделі Ізабель Гулар за 2019 рік:
1. Із творінням Ейфеля на тлі
Дівчина у широких штанях, теплій бежевій куртці, на її голові – кепі Ruslan Baginskiy, а погляд від перехожих приховують темні круглі окуляри. Хто ж ця загадкова незнайомка? Такою світлиною знаменита модель потішила своїх фанатів навесні. Романтичності цьому образові додав велосипед у стилі ретро та Ейфелева вежа, що видніється на обрії.
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart
2. Нью-Йорк, Нью-Йорк
Наприкінці червня Ізабель Гулар відвідала Нью-Йорк. В американському мегаполісі зірка подіумів теж залишила для шанувальників знімок із собою. Біла сукня в орнаментовану смужку та легкі літні сліпони з пір'ям справді зробили її look повітряним. Букет червоних троянд у руках, мабуть, від автора фото – нареченого супермоделі, футболіста Кевіна Траппа.
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart
3. Оранжеве бікіні
Під час своєї літньої відпустки гаряча бразилійка вирішила Гулар постала у яскраво-оранжевому купальнику, обидві частини якого вдало підкреслили не тільки шоколадну засмагу, а й натреновані форми дівчини. Образ доповнили квадратні сонцезахисні окуляри. Світлину іменинниця підписала так: "Життя в бікіні – краще", а автором кадру для профілю красуні став фешн-фотограф Лукас Меннезес.
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart
4. Дорогу неону
Трохи більше вбрання Ізабель Гулар підібрала для свого липневого фото, яке вподобали понад 60 тисяч користувачів! Модель одягнула світло-зелене неонове боді, короткі джинсові шорти, що зробили акцент на стрункості її ніг, і підігнала до себе скутер. Вийшло мінімалістично, яскраво та сміливо!
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart
5. У розкішному халаті
Сезон відпусток бразильська зірка вирішила продовжити. Тому в серпні подалась до південного італійського селища Позітано. А там – і пляж зовсім близько від домівок. Як на підбір, іменинниця позувала на фоні середземноморської природи в довгому кольоровому халаті. У такому вбранні Гулар мала величний та водночас розкішний вигляд. Ну і підпис під таким знімком модель зробила відповідний: "Змішуючись з Італією". Такі яскраві світлини – також авторства Лукаса Меннезеса.
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart
6. І знову в кепі від Ruslan Baginsky
Переглядаючи сторінку Ізабель Гулар, неважко помітити, хто є її улюбленим дизайнером головних уборів. Це українець Руслан Багінський. Тому для ще одного "луку" зірка подіумів обрала кепі бежевого відтінку. До нього модель підібрала стильну джинсову куртку з ангельським принтом. Яскравим доповненням до образу стали рожеві ромашки.
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart
7. Французький пікнік
Останні теплі дні року, що минає, наша іменинниця вирішила "зловити" в підніжжі Ейфелової вежі. Однак не просто прогулятись біля культової споруди, а й організувати там пікнік! Ну і вбрання для нього теж підібрала відповідне: білий топ з об’ємними рукавами, такого ж кольору шорти і солом’яний капелюх. Таку світлину Ізабель Гулар опублікувала в інстаграмі усередині жовтня. За кілька годин воно встигло сподобатись майже ста тисячам фолловерам!
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart