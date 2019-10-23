Ізабель Гулар – 35! Сім звабливих образів супермоделі в інстаграмі – фото

Сьогодні, 23 жовтня, свій день народження святкує бразильська супермодель, одна з колишніх "ангелів" Victoria’s Secret – Ізабель Гулар. Окрім активного життя на знімальних майданчиках, іменинниця захопливо веде акаунт в соціальній мережі Instagram, де тішить собою понад 4 мільйони прихильників.

З нагоди 35-ліття зірки подіумів та обкладинок журналів LifeStyle24 підібрав топ-7 найзвабливіших образів Ізабель Гулар, які припали до вподоби підписникам її сторінки.

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Однак перед цим скажемо, що результат такої популярності бразилійки – не лише модне вбрання і бездоганний макіяж, які Гулар використовує для створення своїх фото у профілі. Це також її наполеглива праця, яка почалась ще у 14 років. Адже саме тоді дівчину в одному з магазинів помітила стилістка й запропонувала юній жительці Сан-Паулу прийти на кастинг. Він виявився стартовою точкою для модельної кар’єри Ізабель. Адже після цього в неї відбулись перші модні покази, відтак виходи для Valentino, Michael Cors, Stella McCartney, фотосесії для Vogue, Marie Claire та Esquire.

Справжня слава до молодої Гулар прийшла тоді, коли у 2005 році вона взяла участь в наймасштабнішому модному шоу – показі нижньої білизни бренду Victoria’s Secret. Тоді у загоні "ангелів" красуня перебувала ще чотири роки, домігшись звання однієї з найкрасивіших моделей світу.



Ізабель Гулар на подіумі масштабного модного шоу Victoria's Secret / Getty Images

Аби не втрачати тонусу, сьогодні іменинниця продовжує підтримувати свої форми: майже щодня тренується в залі, час від часу грає у теніс і баскетбол, а ще обожнює їсти здорову їжу, зокрема овочеві й фруктові салати, смузі.

Отож, вашій увазі підбірка з семи Instagram-образів моделі Ізабель Гулар за 2019 рік:

1. Із творінням Ейфеля на тлі

Дівчина у широких штанях, теплій бежевій куртці, на її голові – кепі Ruslan Baginskiy, а погляд від перехожих приховують темні круглі окуляри. Хто ж ця загадкова незнайомка? Такою світлиною знаменита модель потішила своїх фанатів навесні. Романтичності цьому образові додав велосипед у стилі ретро та Ейфелева вежа, що видніється на обрії.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

2. Нью-Йорк, Нью-Йорк

Наприкінці червня Ізабель Гулар відвідала Нью-Йорк. В американському мегаполісі зірка подіумів теж залишила для шанувальників знімок із собою. Біла сукня в орнаментовану смужку та легкі літні сліпони з пір'ям справді зробили її look повітряним. Букет червоних троянд у руках, мабуть, від автора фото – нареченого супермоделі, футболіста Кевіна Траппа.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

3. Оранжеве бікіні

Під час своєї літньої відпустки гаряча бразилійка вирішила Гулар постала у яскраво-оранжевому купальнику, обидві частини якого вдало підкреслили не тільки шоколадну засмагу, а й натреновані форми дівчини. Образ доповнили квадратні сонцезахисні окуляри. Світлину іменинниця підписала так: "Життя в бікіні – краще", а автором кадру для профілю красуні став фешн-фотограф Лукас Меннезес.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

4. Дорогу неону

Трохи більше вбрання Ізабель Гулар підібрала для свого липневого фото, яке вподобали понад 60 тисяч користувачів! Модель одягнула світло-зелене неонове боді, короткі джинсові шорти, що зробили акцент на стрункості її ніг, і підігнала до себе скутер. Вийшло мінімалістично, яскраво та сміливо!



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

5. У розкішному халаті

Сезон відпусток бразильська зірка вирішила продовжити. Тому в серпні подалась до південного італійського селища Позітано. А там – і пляж зовсім близько від домівок. Як на підбір, іменинниця позувала на фоні середземноморської природи в довгому кольоровому халаті. У такому вбранні Гулар мала величний та водночас розкішний вигляд. Ну і підпис під таким знімком модель зробила відповідний: "Змішуючись з Італією". Такі яскраві світлини – також авторства Лукаса Меннезеса.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

6. І знову в кепі від Ruslan Baginsky

Переглядаючи сторінку Ізабель Гулар, неважко помітити, хто є її улюбленим дизайнером головних уборів. Це українець Руслан Багінський. Тому для ще одного "луку" зірка подіумів обрала кепі бежевого відтінку. До нього модель підібрала стильну джинсову куртку з ангельським принтом. Яскравим доповненням до образу стали рожеві ромашки.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

7. Французький пікнік

Останні теплі дні року, що минає, наша іменинниця вирішила "зловити" в підніжжі Ейфелової вежі. Однак не просто прогулятись біля культової споруди, а й організувати там пікнік! Ну і вбрання для нього теж підібрала відповідне: білий топ з об’ємними рукавами, такого ж кольору шорти і солом’яний капелюх. Таку світлину Ізабель Гулар опублікувала в інстаграмі усередині жовтня. За кілька годин воно встигло сподобатись майже ста тисячам фолловерам!



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart