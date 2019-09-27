Ізабель Гулар показала сексуальне фото з заняття йогою

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Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Для моделей світового рівня неабияк важливо завжди виглядати на мільйон і тримати своє тіло в тонусі. Саме тому 34-річна Ізабель Гулар багато займається спортом і з задоволенням показує це в красивому світлі своїм шанувальникам.

Окрім яскравих знімків з відпочинку та звабливих знімків у купальниках Ізабель Гулар показує фанатам залаштунки свого модельного життя, частиною якого є часті заняття спортом. Аби підтримувати свої форми в тонусі бразилійка чимало часу приділяє активному способу життя.

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Так, новий знімок Ізабель Гулар на її сторінці в Instagram можна віднести до категорії "витвір мистецтва". Адже так, як вона подає свої заняття спортом, не вміє подати ніхто.

На фото модель на даху високоповерхівки стоїть на голові, піднявши ноги вгору. На ній лише крихітний костюм, який складається з шортів з високою посадкою і кроп-топа. Вона позує на фоні оглядового колеса в Парижі, відзначивши геолокацію і те, що вона займається йогою. Що цікаво, зараз у Парижі проходить Тиждень моди, тож Ізабель навіть під час таких масштабних заходів знаходить час для спорту.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Варто додати, що під час відпочинку в Італії 34-річна модель поєднувала приємне з корисним. Вільний час у басейні вона проводила не просто плаваючи, а займаючись на велотренажері просто у воді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

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Теги: Еротика LifeStyle Victoria's Secret
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