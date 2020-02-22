Ізабель Гулар продемонструвала спокусливу фігуру у бікіні: гарячі фото

Бразильська супермодель Ізабель Гулар щоразу публікує все більш спекотні світлини. Днями зірка поділилася з прихильниками еротичними кадрами у привабливому бікіні.

Ізабель Гулар є однією з тих моделей, які не соромляться показувати своїй принади широкій публіці. Знаменитість часто поширює сексуальні кадри, які викликають активне обговорення в мережі. Нещодавно зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі чергові відверті знімки.

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Світлини Ізабель зроблені в романтичному Парижі. Супермодель позує сидячи на підлозі та біля дзеркала.

Вона підкреслила свою струнку фігуру та спокусливі форми чорним бікіні з високими плавками. Таке вбрання гармонійно поєднується з ідеальною засмагою Гулар.

Ноги знаменитості прикрашають срібні браслети. Ізабель розпустила волосся, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж.