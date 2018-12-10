J. Lo повертається: Дженніфер Лопес випускає власну лінію косметики

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram/ @jlo

Після успішного випуску парфумів і набору для макіяжу голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес вирішила відкрити шанувальникам секрет своєї молодості. Адже так розкішно виглядати в 49 ще треба вміти. Саме тому незабаром вона представить першу власну лінійку косметики по догляду за шкірою.

Про ідеальний вигляд зірок зі світовим ім’ям не говорить хіба що лінивий. Чи не на кожному інтерв’ю їх запитують про догляд, хірургічні втручання чи макіяж. Серед таких знаменитостей опинилась кумир мільйонів Дженніфер Лопес.

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У своєму інтерв’ю для Refinery29 актриса сказала, що в неї часто просять beauty-поради і, щоб не розповідати одне і те ж саме багато разів, вона вирішила випустити власну лінійку косметики. Догляд за шкірою стане так званою відповіддю на запитання її шанувальників. Про асортимент, ціни та точну дату випуску Джей Ло вирішила промовчати, однак з точністю сказала, що до кінця 2019 року її косметика вже буде в продажі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Краса Дженніфер Лопес Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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