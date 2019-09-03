Jay-Z влаштував сюрприз Бейонсе під час концерту: відео підігріло чутки про її вагітність

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Знамените американське подружжя Jay-Z та Бейонсе неодноразово дивує світ своїми розкішними подарунками та спільними виходами. Напередодні дня народження артистки репер вирішив влаштував ще один сюрприз своїй дружині, який запам’ятають також тисячі фанатів.

Відомо, що протягом останнього тижня Jay-Z приділяв весь свій час роботі, оскільки виступав на музичному фестивалі "Made In America" у Філадельфії, США. Одного дня Бейонсе приїхала підтримати чоловіка, але аж ніяк не очікувала, що там її чекатиме сюрприз.

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Очікуючи на завершення виступу Jay-Z, вона почула, як глядачі концерту вигукують: "З днем народження!". Після цього за лаштунки до Бейонсе підійшов чоловік, а його помічники винесли чарівний торт з бенгальськими вогнями. Репер також тримав у руці пляшку елітного шампанського, а вся команда Jay-Z співала привітальну пісню. Бейонсе була приємно вражена та дякувала всім за свято.

 

Варто додати, що форми Бейонсе стали помітно більшими, а поясна сумочка помітно виділялась на округлому животі. Як і місяць тому, можна припустити, що поп-діва справді втретє вагітна, що також і помітили фанати у коментарях до відео. Що цікаво, Jay-Z попросив присутніх не знімати нічого на камери та не викладати у мережу.


Бейонсе вагітна? / Скріншот з відео


Бейонсе вагітна? / Скріншот з відео

На знімках в інстаграмі Бейонсе не позувала в профіль, тому прихильникам важко зрозуміти, чи справді Бейонсе очікує на поповнення в сім'ї. Додамо, що у спільному шлюбі з Jay-Z в неї народилось троє дітей: Блю Айві і двійнята Румі та Сер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Бейонсе Зіркові дні народження
Джерело: LifeStyle 24
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