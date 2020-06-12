На офіційному ютуб-каналі Jerry Heil з'явилося відео на її новий англомовний сингл #CHEWING. За декілька годин відео переглянути більш, ніж 15 тисяч разів.

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Новий кліп Jerry Heil

Ролик був створений в стилі mukbang – це форма відеоблогінга. Її особливість в тому, що транслюється поїдання великої кількості їжі в реальному часі зі смачними звуками.

Композиція #CHEWING побудована трендових звуках: чавканні, сьорбанні. У ній розповідається про типового інтроверта, життя якого на карантині зовсім не змінилося.

Кліп знімали у квартирі, де живе співачка. Вона ж стала головною героїнею сюжету та показала, що перебуває на самоізоляції.

СМАЧНОГО! #CHEWING (дослівно – жування) – це моя нова після про інтроверта з елементами ASMR та MUKBANG. На карантині мені було настільки весело в компанії самої себе, що я зрозуміла: для інтроверта на карантині майже нічого не змінюється! Тому що наш світ – інтернет: тікток, інстаграм, ютюб, вікіпедія.Трошки трепу, трошки хіп-хопу, попу!

– прокоментувала нову роботу Jerry Heil.