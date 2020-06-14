Популярна співачка кілька днів тому переїхала в нову квартиру, заінтригувавши зізнанням, що не почувалася в безпеці в попередньому помешканні. Jerry Heil оголосила, що справжньою причиною зміни житла став наполегливий шанувальник, який викрив її адресу.

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 розкрила істинну причину переїзду в нову квартиру в програмі "Світське життя". Напередодні 24-річна Jerry Heil розповіла, що хвилюється і нервується кожен день. Як з'ясувалося, "те, про що спочатку мріють, а потім бояться" – це популярність та любов прихильників.

Важливо Не почуваюсь в безпеці: Jerry Heil показала нову квартиру та зізналася, чому переїхала

Артистка зізналася, що серед її шанувальників є один чоловік, який посягає на її особисте життя. Їхнє спілкування розпочалося в мережі з "адекватної інформації", проте фанат почав писати все частіше, а його останнє повідомлення не на жарт шокувало та злякало Jerry Heil.

Як зізналася співачка, наполегливий прихильник знайшов її адресу, надіслав карту з прокладеним маршрутом до її будинку та фото балкону на 21 поверсі. Попри те, що обійшлося без погроз, зірка не почувалася в безпеці в старому помешканні й наважилася переїхати в іншу квартиру.

Я не знаю, що він хоче. Мене просто налякала ситуація наскільки, що я одразу почала шукати квартиру,

– розповіла Jerry Heil.

Нагадаємо, що наприкінці червня Яна Шамаєва планує розпочати зйомки реаліті-шоу про власне життя, яке з'явиться на її ютуб-каналі. Причиною такого кроку зірка назвала дивні події, які все частіше відбуваються в її житті.