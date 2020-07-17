Українська співачка Jerry Heil випустила перший російськомовний трек "Блогер". У ритмічній пісні зірка висміяла людей, які залежні від соціальних мереж, обробки фото та розкішного життя напоказ.

Зухвала Jerry Heil часто записує пісні на злободенні теми, тому у своїй творчості вирішила порушити глобальну проблему ХХІ століття – залежність від соціальних мереж. Співачка випустила трек "Блогер", прем'єра якого відбулась на ютуб-каналі. Саме цей сингл став саундтреком для веб-серіалу FAKE.

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У курйозній пісні вона згадала впливових "інфлюенсерів" сучасності – співачку Регіну Тодоренко, ведучу Анастасію Івлєєву та Ольгу Бузову, яким заздрять через більші груди й довші ноги. Jerry Heil висміяла тих, хто живе заради інстаграму. Вона не приховує, що й сама цим грішить, проте прагне використовувати його для хороших цілей.

"Це не обов'язково блогери! Можуть бути також люди, які надивилися на картинки лакшері і збожеволіли. Про залежність від речей, статусу і зовнішньої оцінки. З іншого боку – це висміювання стереотипу. Багатьох дійсно не соромно назвати інфлюенсерами! Ці люди впливають і на позитивні зміни в світі", – пояснила співачка для Нового каналу.

Jerry Heil – Блогер: слухайте пісню онлайн

Jerry Heil написала трек "Блогер" ще два роки тому і пов'язаний він з переломним моментом у її житті. На той час її канал на ютубі з понад 200 каверами видалили через несплачений штраф за переспівування чужих хітів. Тоді артистка вирішила створювати свої пісні, а за п'ять хвилин перед нею був готовий текс першої авторської пісні.