Jerry Heil кардинально змінила номер для фіналу відбору Євробачення: відео

Українська висхідна зірка Jerry Heil виступила під номером 2 у фіналі Національного відбору Євробачення-2020. Там артистка показала зовсім інший номер з піснею Vegan, ніж був у неї у першому півфіналі.

У першому півфіналі відбору Євробачення-2020 Jerry Heil виступила у яскравому костюмі, що складався з жовтої екошуби та чорного низу, грубого взуття та з чудернацькою зачіскою. На сцені були 2 великі коробки у формі поп-корну, але замість нього були овочі, та великий холодильник. Разом з цим у номері були присутні яскраві анімації на великих екранах і двоє танцюристів-чоловіків.

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Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Чимало хейтерів у мережі засудили такий номер Яни Шемаєвої, називаючи його "дитячим садком", "цирковим номером" і тому подібно. Сама ж Яна, начитавшись реакції у соціальних мережах, впала навіть у невеличку депресію та сама на власній сторінці в інстаграмі назвала свій номер на відборі "Цирком шапіто". Можливо, такий виступ і повпливав на результати першого півфіналу, оскільки, незважаючи на прогнози букмекерів, замість першого місця вона отримала третє. Втім, разом з KRUTЬ та Go_A потрапила у фінал.

Протягом двох тижнів Jerry Heil разом з командою повністю змінила номер. Замість яскравих кольорів у номері Vegan тепер з'явилась космічна тематика. Також змінився і образ Яни – костюм у стилі піжами блакитного кольору. Сама артистка пожартувала, що вийшла на сцену "В чому було, в тому й прийшла". Коробки з овочами зникли, втім холодильник залишився. А замість чудернацьких анімацій на екранах були космічні мотиви. Нічого не змінилось і стосовно танцюристів.

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

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Реакція суддів була доволі неоднозначною на зміну її номеру. Данилко сказав, що розчарувався виступом, адже йому подобалась попередня постановка, а тут вона не співпадає з ідеєю пісні. Він порадив співачці залишитись такою, як є, і нікого не слухати. Ту ж саму думку підтримали і Тіна Кароль та Віталій Дроздов.