Jerry Heil поділилася історією написання пісні VEGAN

Популярна українська виконавиця, фіналістка Нацвідбору Євробачення 2020 Jerry Heil поділилася історією написання конкурсної пісні VEGAN.

Співачка Jerry Heil розповіла про свою нову композицію, яка стала для неї тріумфальною у Національному відборі Євробачення. Інформацією вона поділилася в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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У першому півфіналі Нацвідбору Євробачення Jerry Heil виступила з яскравою піснею про вегетаріанство. Зірка зазначає, що відмовилася від м'яса близько півтора роки тому.

Взагалі я за те, щоб людина харчувалась так, як буде здорово для її організму. Я – сироїд, це веган, який не вживає термічно обробленої їжі. Я їм яблучка, замочені крупи, мій сніданок – це, наприклад, смузі із замоченим насінням чіа. Я з сім'ї заядлих м'ясоїдів, навіть м'ясників, тому я знаю, про що говорю. Сироїд я вже приблизно півтора року,

– поділилася Jerry Heil.

Тема вегетаріанства зараз є актуальною в світі. Останнім часом багато людей відмовляються від м’яса на користь продуктів рослинного походження. Проте такі зміни відбуваються не одразу, а поетапно.

Три роки тому я відмовилась від молочки, потім якось швидше вже все стало відбуватись, і я перестала їсти м'ясо. Причому пам'ятаю, як завжди, наминаючи мамині биточки, думала – ну колись я, мабуть, стану вегетаріанкою, бо мені шкода тварин. Але коли ти звик, що на твоєму задньому дворі щодня убивають свиней, то ти вже не так сильно це сприймаєш. Це сталось абсолютно неочікувано і спонтанно – я просто дивилась інстаграм-сторіс однієї дівчинки, де ріжуть живе м'ясо, і в мене з'явився якийсь рвотний рефлекс чи що – відтоді я просто не могла їсти м'яса,

– розповідає про свій перехід на вегетаріанство співачка.

Попри те, що Jerry Heil співає про вегетаріанство, вона не ставить за мету закликати українців перейти на такий спосіб життя. Артистка зазначає, що цей трек про неї і сучасність українців її покоління. Ідея композиції в тому, що ми – модна, сучасна країна.

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивитись відео онлайн

Jerry Heil – VEGAN: дивитись відео онлайн