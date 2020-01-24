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Jerry Heil показала фрагмент пісні, яку готує до Нацвідбору Євробачення-2020: відео

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Jerry Heil показала фрагмент пісні на Євробачення-2020 / Instagram / @thejerryheil

Все менше часу залишається до Національного відбору Євробачення-2020, тому артисти посилено готуються до шоу, вносячи корективи до своїх треків. Співачка Jerry Heil, яка вже є однією з фавориток шоу, не є винятком. У мережі вона опублікувала фрагмент пісні, яку планує показати на конкурсі.

Відповідним роликом вона поділилась на інстаграм-сторінці. Jerry Heil зізналась, що поки допрацьовує трек, який назвала VEGAN. Ритмічна пісня в стилі західних поп-дів Кеті Перрі та Бейонсе заінтригувала меломанів, які вже в очікуванні прем'єри композиції. 

Дивіться також: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

"Поки немає повного lyric-відео до пісні (і самої пісні), буду публікувати шматочки!" – написала Jerry Heil.

До кількасекундного ролика артистка прикріпила яскраве відео, на якому вона в екошубі, велосипедках та перуці танцює під запальні ритми пісні VEGAN.

У дописі Jerry Heil поділилась задумом треку. За її словами, не так давно вона з легкістю їла м'ясо, однак тепер вирішила стати вегетаріанкою. У суспільстві по-різному ставляться до таких людей, на що звернула увагу Jerry Heil.

"Побутує думка серед багатьох людей "традиційного" харчування (нагадую, що я ще два роки тому спокійно їла м’ясо, більше того, я з родини м’ясників), що вегани агресивні: нападають на людей, які їдять м’ясні страви, з аргументами про вегетаріанство, яких ніхто не запитував. Не знаю... Я таких не бачила. Був навіть інший випадок, коли продавець веганських солодощів (зверніть на це увагу) у моєму місті розповідав мені, що людина – хижак. І я дійсно не запитувала, а просто хотіла сироїдну цукерку", – поділилась Jerry Heil.

Як відомо, трансляція Нацвідбору Євробачення-2020 пройде 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал). За традицією, у конкурсі візьмуть участь 16 учасників, які й поборються за можливість представляти країну на міжнародному шоу. Зокрема, на сцену Нацвідбору вийдуть гурт [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, GO-A, CLOUDLESS, GIO, Assol, MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod та TVORCHI. Їхні виступи оцінюватимуть члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Музика Євробачення 2020
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