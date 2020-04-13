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Jerry Heil показала, як одягає футболку, стоячи на руках: приголомшливе відео

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Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Українська співачка, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020 Jerry Heil вміє вражати фанатів. На карантині вона ділиться відвертими фотографіями, презентує нові треки та підтримує спілкування з прихильниками. Днями виконавиця поділилася приголомшливим відео, де показала, як одягає футболку, стоячи на руках.

Карантин – можливість відкрити нові таланти, придумати цікаві заняття для активного та корисного проведення часу і просто побути в гармонії з собою. Популярна виконавиця Jerry Heil вразила прихильників оригінальним способом одягання футболки та запустила челендж #tshirtchallenge. 

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На особистій сторінці Jerry Heil в інстаграмі з'явилося три відео, на яких вона стоїть на руках і при цьому одягається. Усе це відбувається від її нову пісню про карантин #НІНАДОНТСТРЕС.

Jerry Heil бачимо на роликах у чорних спортивних штанах та фіолетовому топі. Волосся дівчина зібрала у домашню зачіску. 

Артистка закликала підписників брати участь у такій ініціативі та зазначила, що найкращі відео челенджу #tshirtchallenge обов'язково потраплять до її нового кліпу. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Карантин в Україні 2020 Jerry Heil
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