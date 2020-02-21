Jerry Heil пояснила актуальність меседжу пісні VEGAN на Нацвідборі Євробачення-2020

Вже завтра, 22 лютого, вся країна дізнається ім'я переможця Національного відбору на Євробачення-2020. Одна з учасниць грандіозного фіналу Jerry Heil пояснила, чому тема веганства та боротьби за екологію є актуальною не лише для Європи, а й для України. На думку виконавиці, вітчизняний тренд демонструє сама лише популярність пісні VEGAN.

Одна з учасниць фіналу найочікуванішої музичної події року Jerry Heil поспілкувалася з журналістами видання УНІАН, та запевнила, що тема, яку вона порушила у своїй конкурсній пісні актуальна не лише для європейської спільноти. Виконавиця наголосила, що Україна також впевнено стає на шлях екології та боротьби за майбутнє планети.

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Епатажна Jerry Heil зізналася, що нині в містах нашої країни активно зростає кількість веганських закладів, а полички супермаркетів поступово наповнюються правильною їжею. Громадяни роблять свідомий вибір, виступаючи публічно за права тварин та підтримуючи новоспечені екобренди.

Пісня #VEGAN, завдяки жартівливій формі її подачі, легко транслює те, на якому рівні розвиток нашої країни. Адже веганство – не лише про їжу. Це про здоров'я людини і нації, це про свідомий спосіб життя, захист екології та толерантності до прав тварин,

– розповіла виконавиця.



Jerry Heil на Нацвідборі Євробачення-2020 / Instagram / @thejerryheil

Варто зазначити, що сама зірка сироїд – це веган, який не вживає термічно обробленої їжі. Проте вона переконана, що не варто схиляти людей робити вибір на користь планети примусово. Її пісня – не заклик, а лише відображення того, як вона сприймає сучасну дійсність: "Вся моя творчість, в цілому – заради правила "будь собою". Якщо ти веган – будь. Не нав’язуй. А просто транслюй. І ті, кому це відгукнеться – підтягнуться". Jerry Heil запевняє, що Євробачення стало своєрідним спілкуванням між народами, кожен з яких може додати нові тренди у національну культуру. Для неї це не конкурс, а тим більше не битва.

Нагадаємо, що за результатами двох півфіналів за перемогу на Національному відборі будуть боротися TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jrry Heil, KRUTЬ та Gо_A. 22 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:Перший глядачі зможуть побачити виступи 6 фіналістів, які боротимуться за право представити Україну на міжнародній арені в Роттердамі.