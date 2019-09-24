Jerry Heil презентувала іронічний кліп до пісні #ВІЛЬНА КАСА: яскраве відео

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Jerry Heil презентувала пісню #ВІЛЬНА КАСА
Jerry Heil презентувала пісню #ВІЛЬНА КАСА / Instagram / @thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Шемаєва Яна) стрімко підкорює шоу-бізнес. 24 вересня вона опублікувала новий кліп на пісню #ВІЛЬНА КАСА, який може отримати такий же успіх, як і #ОХРАНА ОТМЄНА.

Як відомо, трек Jerry Heil презентувала ще влітку 2019 року, тому композиція добре відома прихильникам співачки. Та тільки тепер вона вирішила оприлюднити яскраве відео до пісні.

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Хто така Jerry Heil?23-річна дівчина є висхідною зіркою українського шоу-бізнесу, яка часто створює кавер-композиції на хіти відомих зірок, а також пише власні пісні. Популярність отримала завдяки пісні #ОХРАНА ОТМЄНА, яку наразі прослухали більше 12 мільйонів разів на ютуб.

За словами артистки, режисерами ролика #ВІЛЬНА КАСА стали Діма Маніфест та Дмитро Шмурак. Вони вирішили з іронією показати людські стосунки у стилі супермаркетної саги. Сама Jerry Heil зізналась, що лейтмотивом кліпу є звична історія: хлопець завершує роман з дівчиною через її зайву вагу. Окрім цього, трек містить кілька послань, які співачка вирішила відверто прокоментувати. 

"У трек я вклала декілька основних меседжів. По-перше, іронічне ставлення до побуту... По-друге, "люби мене дрищем і люби жиробасом" – прохання дівчини до хлопця побачити за зовнішньою оболонкою її душу, а не оцінювати "по обгортці". А також висміювання застарілих традицій і рамок, що змушують почуватися неповноцінно: ніби є певний вік, до якого потрібно одружитися і народити", – зазначила Jerry Heil.

Композиція увійде до майбутнього альбому артистки із назвою #Я ЯНА. Прем'єра платівки на ютуб-каналі відбудеться 27 вересня. 

Дивіться новий кліп від Jerry Heil на пісню #ВІЛЬНА КАСА: відео

Jerry Heil – #ВІЛЬНА КАСА: текст нової пісні

Мою бабусю бісить,
Що я сиджу без діла,
Не маю чоловіка,
В 23 не народила.
Та це не зовсім правда,
Бо як сказав мій милий:
Ти стала виглядати так,
Що ніби трійню з'їла!

Приспів:
Обіцянки, цяцянки –
В радості й горі!
Обіцяв: любити,
А взимку – на море!
Дивився у очі
Так щиро і щиро!
Любитиму! – Битиму тебе
В голоді й жирі!

Моя каса тепер вільна!
Вільна, вільна каса!
Люби мене дрищом
І люби жиробасом!
Вільна, вільна каса!
Мильна, мильна драма!
Шукай мене в Черкасах! -
Я буду у мами!

І кожен раз як чую
Рідна вільна каса
Голос в голові шепоче
Можна, ти ж на Марсі
Чізбургер-меню, 
Кока-кола більше льоду
Майка XXL oversize тепер в моді.

Приспів

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Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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