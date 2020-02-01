24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Jerry Heil презентувала конкурсну пісню VEGAN на Нацвідбір Євробачення-2020

378 Читать новость на русском
Співачка Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Одна з фавориток Національного відбору презентувала довгоочікуваний трек VEGAN, з яким планує підкорювати музичний олімп міжнародного конкурсу. Jerry Heil оприлюднила lyric-відео на англомовний попсингл.

До першого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020 залишаються лічені дні. Співачка, яка з'явиться на сцені другою вже 8 лютого, опублікувала довгоочікуваний трек VEGAN. Своєю піснею зірка прагне показати всьому світові, що українська нація толерантна та готова не лише підтримувати глобальні тренди, а й диктувати власні. 

Читайте також: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

Jerry Heil зізналася, що написала сингл спеціально для участі у пісенному конкурсі за два місяці до того, як VOGUE UKRAINE оголосили, що 2020 рік офіційно визнано роком вегана.

Співачка переконана, що такі збіги невипадкові й є серйозним прогнозом на перемогу. Вона пояснила, що Євробачення для неї не просто музичний поєдинок, а спосіб комунікації з міжнародною спільнотою. 

Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів і багато з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому й ідея мого треку і номеру на Євробаченні,
– поділилася Jerry Heil. 

Слухайте конкурсну пісню на Нацвідбір Євробачення-2020 від Jerry Heil – VEGAN 

Нагадаємо, що раніше співачка показала фрагмент пісні, яку готує до Нацвідбору Євробачення-2020. Тоді вона запевнила, що не так давно з легкістю їла м'ясо, однак тепер вирішила стати вегетаріанкою. У суспільстві по-різному ставляться до таких людей, на що звернула увагу Jerry Heil.

"Побутує думка серед багатьох людей "традиційного" харчування (нагадую, що я ще два роки тому спокійно їла м’ясо, більше того, я з родини м’ясників), що вегани агресивні: нападають на людей, які їдять м’ясні страви, з аргументами про вегетаріанство, яких ніхто не запитував. Не знаю... Я таких не бачила. Був навіть інший випадок, коли продавець веганських солодощів (зверніть на це увагу) у моєму місті розповідав мені, що людина – хижак. І я дійсно не запитувала, а просто хотіла сироїдну цукерку", – поділилась Jerry Heil.

 

Скандал між Росією та Німеччиною: Москва не пустила на дозаправку літак Люфтваффе – деталі
сьогодні
4684
Автор: Марина Джура
Теги: Новини України LifeStyle Євробачення 2020 Євробачення Новини LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:29 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 805
31 січня 16:27 Від діамантового купальника до пантери зі смарагдами: найвідоміші ювелірні прикраси зірок
Юлія Девда 1719
31 січня 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 53463
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1507
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 762
Новини
Більше новин
Залиште відгук