Jerry Heil презентувала конкурсну пісню VEGAN на Нацвідбір Євробачення-2020

Одна з фавориток Національного відбору презентувала довгоочікуваний трек VEGAN, з яким планує підкорювати музичний олімп міжнародного конкурсу. Jerry Heil оприлюднила lyric-відео на англомовний попсингл.

До першого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020 залишаються лічені дні. Співачка, яка з'явиться на сцені другою вже 8 лютого, опублікувала довгоочікуваний трек VEGAN. Своєю піснею зірка прагне показати всьому світові, що українська нація толерантна та готова не лише підтримувати глобальні тренди, а й диктувати власні.

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Jerry Heil зізналася, що написала сингл спеціально для участі у пісенному конкурсі за два місяці до того, як VOGUE UKRAINE оголосили, що 2020 рік офіційно визнано роком вегана.

Співачка переконана, що такі збіги невипадкові й є серйозним прогнозом на перемогу. Вона пояснила, що Євробачення для неї не просто музичний поєдинок, а спосіб комунікації з міжнародною спільнотою.

Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів і багато з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому й ідея мого треку і номеру на Євробаченні,

– поділилася Jerry Heil.

Слухайте конкурсну пісню на Нацвідбір Євробачення-2020 від Jerry Heil – VEGAN

Нагадаємо, що раніше співачка показала фрагмент пісні, яку готує до Нацвідбору Євробачення-2020. Тоді вона запевнила, що не так давно з легкістю їла м'ясо, однак тепер вирішила стати вегетаріанкою. У суспільстві по-різному ставляться до таких людей, на що звернула увагу Jerry Heil.

"Побутує думка серед багатьох людей "традиційного" харчування (нагадую, що я ще два роки тому спокійно їла м’ясо, більше того, я з родини м’ясників), що вегани агресивні: нападають на людей, які їдять м’ясні страви, з аргументами про вегетаріанство, яких ніхто не запитував. Не знаю... Я таких не бачила. Був навіть інший випадок, коли продавець веганських солодощів (зверніть на це увагу) у моєму місті розповідав мені, що людина – хижак. І я дійсно не запитувала, а просто хотіла сироїдну цукерку", – поділилась Jerry Heil.