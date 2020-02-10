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Jerry Heil презентувала ритмічний саундтрек до шоу "Від пацанки до панянки"

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Jerry Heil презентувала пісню #НеБейбі: / Instagram / @thejerryheil

Після виступу в першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020 Jerry Heil презентувала новий ритмічний трек #НеБейбі. Пісня поступово підкорює мережу та стала офіційним саундтреком до розважального шоу "Від пацанки до панянки".

Аудіоверсія треку #НеБейбі з'явилась на ютуб-каналі співачки 10 лютого. Jerry Heil зізналась, що отримала пропозицію від авторів проєкту "Від пацанки до панянки" ще влітку 2019 року. Тоді артистка з рідними відпочивала на Одещині та не мала наміру працювати. Однак пропозиція настільки надихнула її, що Jerry Heil написала трек всього за кілька днів. 

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"Це був триденний тайм-аут, щоб звозити рідних на відпочинок, побути з сім’єю і якраз нічого не писати, щоб набратися сил і натхнення. Але чекати натхнення не довелося: пропозиція настільки збентежила мене і зарядила, що я почала писати в той же вечір! Бо це так близько мені. Я виросла в місті і в умовах, де між школами час від часу відбувалися такі культурні заходи як стріли, між уроками тебе могли облити брехнею, як брудом, а потім розносити плітки і шеймити за те, чого не було", – поділилась Jerry Heil.

Перед написанням пісні #НеБейбі співачка переглянула відеощоденники учасниць проєкту та одразу ж взялась за роботу. Тому в композиції Jerry Heil частково показала історії дівчат, які змушені були перетворитись з панянки у пацанку. 

"Я хотіла написати пісню, яка б запалила дух дівчат і всіх, хто пережив знущання, булінг, хто відчув на собі жорсткість недалеких людей, які в свою чергу стали такими, бо, мабуть, теж були скривдженими. Це цикл, який здатен розімкнутися", – додала вона.

Слухайте нову пісню Jerry Heil #НеБейбі: аудіоверсія треку

Jerry Heil – #НеБейбі: текст пісні

Мені казали, це неможливо
Бути простою й, разом з тим, бути щасливою
Вони казали: "Мала, цей світ жорстокий!"
І я жила в цій ілюзії стільки років

Десять кроків вперед, три падіння на спину
Вони гнули хребет, та це мене не спинить
Якщо треба, на підборах розвантажу вагон
10 кроків назад, щоб набрати розгон

Приспів: 

Я тобі не бейбі, я – леді
Малий, are you ready?
Я покажу, що таке вищий світ
Іноді стерва
Пробач, це на нервах
Лише не чіпай мій оголений дріт
Я тобі не бейбі
Я – леді, я – леді
Я тобі не бейбі
Я – леді, я – леді

Мене ростили двори і стріли
Поки я справжню себе не зустріла
І я гасилась щоночі, та не згасила
Невіру в страх та віру в свої сили

Десять кроків вперед, три падіння на спину
Я губила себе, та це мене не спинить
Якщо потяг пішов, є квитки на літак
Знаю, як хочу жити – і житиму так

Приспів: 

Я тобі не бейбі, я – леді
Малий, are you ready?
Я покажу, що таке вищий світ
Іноді стерва
Пробач, це на нервах
Лише не чіпай мій оголений дріт
Я тобі не бейбі
Я – леді, я – леді
Я тобі не бейбі
Я – леді, я – леді

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика
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