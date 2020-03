Jerry Heil припустила, що переможцями Євробачення-2020 може стати російська група Little Big

Українська виконавиця Jerry Heil, яка була учасницею Національного відбору Євробачення в Україні, підтримала російський гурт Little Big та напророкувала їм перемогу у цьому році.

Молода артистка переконана, що саме представники від Росії можуть отримати головний приз у Нідерландах на Євробаченні-2020. У новій публікації в інстаграмі Jerry Heil написала: "Мені здається, чи ми з вами вже знаємо ім'я переможця цьогорічного Євробачення?"

До теми: Гурт Little Big представлятиме Росію на Євробаченні-2020

У дописі зірка прикріпила дві світлини, на яких постала в теплій червоній куртці у клітинку та в чорній хустині на голові. На її обличчі був сяючий макіяж, який вона особливо полюбляє робити для виходів на сцену. Під пахвою Яна Шемаєва (справжнє ім'я зірки) тримала скляну пляшку з водою та сміливо позувала для "ліфто-look".

У коментарях допису прихильники Jerry Heil висловили своє незадоволення, що їхня улюблениця підтримує російських артистів, але вокалістка натомість зізналась, що обожнює творчіть Little Big та їхні кліпи. "Підтримка Росії? Це зараз не дуже схвалюється у наш час, ще й Євробачення... Та й казати, що Росія виграла конкурс – нелогічно, тому що не всі ше відомі учасники", "Відписуюсь через оцей пост... З тими, хто фанатіє від російських груп, нам не по дорозі", "Підтримувати росіян які незаконно відвідували Крим? "Миротворець" тобі в допомогу" – пишуть користувачі в коментарях.



Реакція прихильників Jerry Heil в інстаграмі на підтримку російського гурту Little Big / Скріншот з інстаграму

Інші ж прихильники зазначили, що Jerry Heil має абсолютне право захоплюватись творчістю будь-яких артистів незалежно від країни, яку вони представляють: "Логічний прогноз. Little Big справді видовищні і артистичні. Справа не в політичних переконаннях, а в оцінюванні талановитості всіх учасників. І, загалом, все одно, хто з якої країни. Буде гаряче", "Чесно, не зустрічала нічого не логічніше, ніж звинувачення в підтримці Росії після підтримки групи Little Big в пості. Народ, коли ви вже зрозумієте, що у музики, як у будь-якого іншого прояву мистецтва, немає меж і країн. Хоча... Хейт за музичні уподобання і любов до іноземної групи – це вже діагноз, чого я розпинають взагалі. Яна, ти розумниця".

Що відомо про представників Росії на Євробаченні-2020?

Нещодавно російські ЗМІ розповсюдили в мережі інформацію, що представником від Росії на Євробаченні цьогоріч буде співак-українець із Запоріжжя Олександр Панайотов. І хоч інформацію не підтверджували жодні офіційні джерела, російські ЗМІ посилались на впливових російських виконавців та продюсерів, які гарантували Панайотову місце у Євробаченні. Втім, сам виконавець спростував цю інформацію і користувачі мережі очікували, хто ж насправді представить Росію на музичному конкурсі. Адже з 2012 року у Росії немає Національних відборів, а представника від країни обирають представники "Першого каналу" та Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), що не суперечить правилам Європейської мовної спілки.

2 лютого стало офіційно відомо, що представниками від Росії на Євробаченні-2020 став популярний гурт Little Big. Панк-рейв-гурт – із Санкт-Петербурга, і їхні хіти вже давно підкорили музичні платформи. Лише за тиждень вони спромоглись набрати 23 мільйони переглядів на ютубі завдяки треку Skibidi. Наразі музичний ролик переглянули 363 мільйони разів, а танець, який придумали Little Big, повторили тисячі зірок. Станом на 3 лютого, гурту Little Big букмекери пророкують 2 місце на Євробаченні. А от чи справді так станеться – дізнаємось вже у травні 2020 року. Учасники гурту виступлять разом з Україною у першому півфіналі – 12 травня, але з якою піснею – наразі невідомо.