Jerry Heil прокоментувала фінал Нацвідбору на Євробачення-2020: Я просто обрала не той конкурс

Вчора, 22 лютого, відбувся грандіозний фінал найочікуванішої музичної події року. За результатами голосування Україну на Євробаченні-2020 у Роттердамі представить гурт Go_А з етнохітом Solovey. За перемогу змагалася також популярна українська співачка та авторка пісень Jerry Heil, яка вже встигла відреагувати на фінал Національного відбору.

За перемогу в Національному відборі на Євробачення-2020 боролися 6 талановитих виконавців: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod. Цьогоріч суддівський корпус та глядачі були одностайні щодо вибору фаворита конкурсу. Так, електрофольк-гурт Go_A отримав максимальну кількість голосів і представить Україну на міжнародній арені в Роттердамі. А от Jerry Heil з піснею Vegan, незважаючи на любов широкої аудиторії, зайнята останню сходинку.

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На особистій сторінці в інстаграмі співачка вже встигла відреагувати на результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 і запевнила шанувальників, що впадати у відчай вона не збирається. Після поразки на пісенному конкурсі виконавиця влаштувала запальні танці у спідньому під хіт Вєрки Сердючки Make It Rain Champagne та наголосила, що невдовзі глядачам варто чекати її появу на танцювальному проєкті.

Пожована, але не проковтнута. Чи як там кажуть..? Думаєте, я на депресушці горщечком поїхала? Але я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок ТАКИЙ: Я просто обрала не той конкурс. Побачимося на танцях з зірками,

– написала Jerry Heil.

Варто наголосити, що артистка стала аутсайдером фінального відбору, адже як судді, так і глядачі оцінили її старання найнижчим балом. Сама ж Jerry Heil зробила максимум, аби вибороти звання фаворита конкурсу. Лише за два тижні дівчина цілком змінила концепцію свого номеру, який розкритикували у мережі фани. Проте нова постановка, на яку її спонукав потужний хейт у мережі, не допомогла талановитій співачці пробитися у лідери фіналу Національного відбору на Євробачення-2020.

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Нагадаємо, що за результатами голосування другу сходинку розділили KRUTЬ і KHAYAT – 9 балів, третє місце зайняли TWORCHI і David Axelrod – 5 балів, а Jerry Heil посіла останнє місце, набравши лише 2 бали. Представники України гурт Go_A виступатимуть у Роттердамі в першому півфіналі 12 травня під номером 15 з україномовною піснею Solovey.

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн