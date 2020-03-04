Jerry Heil прокоментувала свою публічну підтримку російських учасників Євробачення-2020

Співачка Jerry Heil одним дописом спровокувала чималий скандал у мережі. Артистка зробила своєрідний прогноз на результати Євробачення-2020, назвавши гурт з Росії Little Big. Після шквалу критики співачки пояснила свої слова.

Що відомо про скандал

У вівторок, 3 березня, Jerry Heil опублікувала світлину, на якій постала у шкіряній хустині в стилі MARUV. А вже у дописі співачка написала: "Мені здається, чи ми з вами вже знаємо ім'я переможця цьогорічного Євробачення?" Щоб уникнути двозначності фрази, співачка відзначила гурт із Санкт-Петербурга Little Big, який у 2020 році представлятиме Росію на Євробаченні.

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Такий допис викликав неоднозначну реакцію серед підписників блогу Jerry Heil. Чимало людей не зрозуміли, чому артистка публічно підтримала представників країни-агресора. "Підтримка Росії? Це зараз не дуже схвалюється у наш час, ще й Євробачення... Та й казати, що Росія виграла конкурс – нелогічно, тому що не всі ще відомі учасники", "Підтримувати росіян які незаконно відвідували Крим? "Миротворець" тобі в допомогу", – заявили користувачі мережі. Водночас інші прихильники стали на захист Jerry Heil.

Реакція Jerry Heil на скандал у мережі

Та не минуло й кількох днів, як на інстаграм-сторінці зірки з'явився інший допис. Jerry Heil зізналась, що хоче поставити крапку в обговореннях, які шкодять не тільки її емоційному стану, але й родичам. Артистка заявила: вона продовжує підтримувати український гурт Go_A, який представлятиме державу на Євробаченні-2020.

Варто спростувати декілька думок з коментарів, щоб не розводити пліток, бо це робить боляче мені, наносить удари по здоров’ю моїх близьких, які знають точно, що у мене в душі, і ділить навпіл нашу спільноту, тоді, коли навпаки треба триматися разом і любити одне одного. Я неодноразово в інтерв’ю про Нацвідбір висловлювала підтримку нашим. Це навіть не обговорюється!

– заявила Jerry Heil.

А от щодо скандального допису, співачка пояснила: це була перша реакція на новину, що на Євробаченні зазвучить трек від Little Big. Jerry Heil переконує, що своїми словами не підтримала країну-агресора та не показала прихильність політиці Кремля.

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"Що ви подумали, коли дізналися, що Little Big буде виступати на Євробаченні? Я подумала, що це може бути розрив, тому що у фронтмена сильна енергетика – це факт! Skibidi, яке б ставлення до треку у когось не було, знає кожен! Розумієте тепер, про що я? Я ніколи не підтримувала вторгнення і дії російської влади. Два питання на роздуми: навіщо б я робила це зараз і навіщо шукати підтексти там, де пишеться чорним по білому", – пояснила Jerry Heil.

Співачка також додала, що переглянула конкурсну пісню Австралії та думає, що в учасниці теж є великі шанси перемогти на Євробаченні-2020.

Особливу увагу Jerry Heil у дописі приділила українським журналістам, які, на її думку, неправильно трактували слова.

"Бачите, як. Поки ти, як робот, робиш все добре – ти хороша, тебе "підносять на п’єдестал". Та варто зробити необачний крок, як ви, зовсім не розібравшись, не попросивши додаткові коментарі від мене, починаєте писати нісенітниці та топити людину задля переглядів матеріалу. Ви серйозно думаєте, що я з’їхала з глузду і у своєму блозі, де я так топлю за любов, висловлювала би підтримку агресії? Невже я недостатньо відверта з вами, щоб ви могли відчувати мене і знати, що я не писатиму з підтекстом про такі речі? Бажаю нам усім сил, миру і теплоти", – додала вона.